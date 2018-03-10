Заместитель главы Луганской ОГВА Юрий Клименко заявил, что режим тишины в Станице Луганской не соблюдается, постоянно идут обстрелы. Руководитель пресс-центра АТО Ярослав Чепурный отметил, что "окончательно вопрос еще не решен".
Официальный представитель пресс-центра АТО Ярослав Чепурный также назвал тенденцию к перемирию "хрупкой". По его словам, 2 апреля ополченцы значительно меньше применяли тяжелое вооружение, гранатометы и пулеметы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.