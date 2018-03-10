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    Ярослав Чепурный

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Предпосылок для отвода сил у Станицы Луганской нет - штаб АТО
    10:10 06.04.2017
    81Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Заместитель главы Луганской ОГВА Юрий Клименко заявил, что режим тишины в Станице Луганской не соблюдается, постоянно идут обстрелы. Руководитель пресс-центра АТО Ярослав Чепурный отметил, что "окончательно вопрос еще не решен".
    Последствия ночного обстрела Ясиноватой в Донбассе
    Военные заявили о "позитивной тенденции" к перемирию в Донбассе
    09:28 03.04.2017
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    Официальный представитель пресс-центра АТО Ярослав Чепурный также назвал тенденцию к перемирию "хрупкой". По его словам, 2 апреля ополченцы значительно меньше применяли тяжелое вооружение, гранатометы и пулеметы.
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    19:15 09.03.2018
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    21:21 09.03.2018
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    18:30 09.03.2018
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