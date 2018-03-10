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    Янис Варуфакис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Флаг Греции
    В Греции назначен новый министр финансов
    17:09 06.07.2015
    338Массовые беспорядки в Греции
    Новым главой греческого Минфина назначен координатор греческой команды переговорщиков Эвклид Цакалотос. Он заменил подавшего в отставку Янниса Варуфакиса.
    Янис Варуфакис
    Глава Минфина Греции ушел в отставку
    09:08 06.07.2015
    562Массовые беспорядки в Греции
    Янис Варуфакис заявил, что его участие было бы нежелательным на переговорах правительства Греции с Еврогруппой, поэтому он уходит с поста министра финансов.
    Флаг Греции
    Министр финансов Греции подал в отставку
    08:48 06.07.2015
    228Массовые беспорядки в Греции
    После завершения подсчета голосов, отданных не референдуме в Греции, министр финансов Янис Варуфакис ушел в отставку.
    Греция. Архивное фото
    Греция не ищет решение кризиса за пределами ЕС - глава Минфина
    01:22 10.04.2015
    58
    Должно быть предельно ясно: план спасения должен быть в рамках европейской семьи. Это правительство не стремится решать за пределами Европы проблему, которая является европейской, заявил Яннис Варуфакис.
    Флаг Греции
    Обзор мировых СМИ: чем премьер Греции "разочаровал" главу Минфина Украины
    14:30 08.04.2015
    849
    Визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву, накануне расчета с МВФ, не на шутку встревожил мировую общественность. Так существует ли она - единая позиция по отношению к России среди европейских государств?
    Греческий флаг
    США хотят быть посредниками на переговорах Греции с кредиторами
    20:29 07.04.2015
    179
    В министерстве финансов Греции сообщили, что представители администрации США выступят посредниками на переговорах Греции с кредиторами.
    Греческий флаг
    Греция вышла из меморандумов с кредиторами - Минфин
    00:18 21.02.2015
    294
    Минфин Греции объявил о выходе из меморандумов с кредиторами. Эти документы определяли всю экономическую жизнь страны.
    Флаги Евросоюза и Греции
    Министр финансов Греции уверен, что соглашение по долгам будет достигнуто
    22:59 16.02.2015
    53
    Министр финансов Греции Яннис Варуфакис отметил, что "Греция является членом еврозоны и мы останемся членами еврозоны".
    Флаг Греции
    Греция не нуждается в новых траншах кредитов - Минфин
    05:04 02.02.2015
    124
    По мнению министра финансов, новые транши лишь увеличивают сумму госдолга Греции, а не решают эту проблему. Варуфакис сказал, что цель нового правительства - добиться нового соглашения с Европой.
    Флаг Греции
    Еврокомиссия собирается упразднить "тройку" греческих кредиторов - СМИ
    02:59 02.02.2015
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    Для Греции могут установить более общие экономические цели, но только после того как новое греческое правительство подтвердит свою принципиальную приверженность прежнему курсу экономии и реформ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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