Должно быть предельно ясно: план спасения должен быть в рамках европейской семьи. Это правительство не стремится решать за пределами Европы проблему, которая является европейской, заявил Яннис Варуфакис.
Визит премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву, накануне расчета с МВФ, не на шутку встревожил мировую общественность. Так существует ли она - единая позиция по отношению к России среди европейских государств?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".