Политический эксперт Янина Соколовская сказала в эфире радиостанции Голос Столицы, что в условиях сокращения количества консульских учреждений введение визового режима между Украиной и РФ станет издевательством над людьми.
Политический эксперт Янина Соколовская сказала в эфире "ГС", что радикально настроенная часть украинского общества поддержит идею установления визового режима с Россией, однако большинство граждан пока к этому не готовы.
25-летие Независимости Украины стало праздником со слезами на глазах. Никогда ранее украинцы не ценили свою Независимость так, как сейчас. Никогда ранее так искренне не пели гимн и не развешивали так массово сине-желтые флаги.
Издание "Детектор медиа" опубликовало переписку украинских телеканалов о согласовании сюжетов с представителями ДНР и обнародовали видео с возможные подозреваемыми в убийстве Шеремета. События комментирует политэксперт Янина Соколовская.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".