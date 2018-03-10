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    Янина Соколовкая

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Янина Соколовская
    Блокирование въездов в Киев: полиция подыгрывала протестующим — Соколовская
    02:38 25.01.2017
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    По словам политического эксперта Янины Соколовской, участники протеста автовладельцев показали, что им абсолютно наплевать на остальных, а полиция расписалась в своей неблагонадежности.
    Янина Соколовская
    Украине нужны не революции, а эволюция – Соколовская
    08:35 22.11.2016
    742Украина - буревестник революций. Годовщины
    Украина отметила День достоинства и свободы. О наиболее важных достижениях и самых тяжелых ударах, которые пережила страна за последние три года, рассказала политический эксперт Янина Соколовская.
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    Под Гонтареву "копают" игроки финансового рынка - Соколовская
    05:59 25.10.2016
    403Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    По мнению политического эксперта Янины Соколовской, Валерии Гонтаревой действительно противостоят недовольные игроки финансового рынка. Об этом эксперт сказала в эфире радиостанции Голос Столицы.
    Янина Соколовская
    Введение виз для граждан РФ приведет к дипломатической катастрофе - эксперт
    16:49 06.10.2016
    4593Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Политический эксперт Янина Соколовская сказала в эфире радиостанции Голос Столицы, что в условиях сокращения количества консульских учреждений введение визового режима между Украиной и РФ станет издевательством над людьми.
    Политический эксперт Янина Соколовская
    Соколовская: украинцы не настроены на визовый режим с РФ
    19:37 04.10.2016
    2501Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Политический эксперт Янина Соколовская сказала в эфире "ГС", что радикально настроенная часть украинского общества поддержит идею установления визового режима с Россией, однако большинство граждан пока к этому не готовы.
    Флаг Украины
    25 лет Независимости. Ритуальные танцы вокруг национальной идеи
    18:52 24.08.2016
    217025 лет Независимости. Праздничное похмелье
    25-летие Независимости Украины стало праздником со слезами на глазах. Никогда ранее украинцы не ценили свою Независимость так, как сейчас. Никогда ранее так искренне не пели гимн и не развешивали так массово сине-желтые флаги.
    День Нацполиции в Киеве
    Главные за вчера: медиаскандалы, годовщина Нацполиции
    07:10 05.08.2016
    1043Годовщина убийства Павла Шеремета
    Издание "Детектор медиа" опубликовало переписку украинских телеканалов о согласовании сюжетов с представителями ДНР и обнародовали видео с возможные подозреваемыми в убийстве Шеремета. События комментирует политэксперт Янина Соколовская.
    Арсен Аваков
    У Авакова есть шансы лишиться должности из-за дела Шеремета - эксперт
    15:43 21.07.2016
    1307Годовщина убийства Павла Шеремета
    Политический эксперт Янина Соколовская считает, что невозвращение Арсена Авакова в Украину вскоре после гибели Павла Шеремета может привести к его отставке.
    Соколовская разложила по полкам версии убийства Шеремета
    Соколовская "разложила по полкам" версии убийства Шеремета 
    20:08 20.07.2016
    11518Годовщина убийства Павла Шеремета
    По словам политического эксперта Янины Соколовской, рассматриваются две версии убийства журналиста Павла Шеремета: "Первая - это причастность северного соседа".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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