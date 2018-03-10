В религиозных мероприятиях в Киеве приняли участие до 14 тысяч человек. Серьезных нарушений при их проведении полиция не зафиксировала. Об этом сообщила замначальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в столице Яна Семенюк.
Во время религиозных мероприятий в столице полиция изъяла у нескольких граждан ножи и острые предметы. Впрочем, по словам представителя Главного управления Нацполиции в Киеве Яны Семенюк, ни одного человека не задержали.
Специальный корреспондент Александр Ивасивка сообщил, что вход в Киево-Печерскую Лавру для участников религиозных мероприятий был затруднен из-за того, что полиция начала ограничивать и дозировать поток людей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.