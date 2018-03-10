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    Яна Семенюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Охрана в ходе Крестного хода 27 июля
    Более 6 тысяч правоохранителей охраняли молебен в Киеве - Семенюк
    23:35 27.07.2016
    50Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    В религиозных мероприятиях в Киеве приняли участие до 14 тысяч человек. Серьезных нарушений при их проведении полиция не зафиксировала. Об этом сообщила замначальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в столице Яна Семенюк.
    Крестный ход в Киево-Печерской лавре
    В религиозных мероприятиях в Киеве участвовали 14 тыс человек - Нацполиция
    22:55 27.07.2016
    79Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Во время религиозных мероприятий в столице полиция изъяла у нескольких граждан ножи и острые предметы. Впрочем, по словам представителя Главного управления Нацполиции в Киеве Яны Семенюк, ни одного человека не задержали.
    Всеукраинский Крестный ход 27 июля
    Крестный ход: полиция устроила давку для верующих - спецкор
    22:32 27.07.2016
    384Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Специальный корреспондент Александр Ивасивка сообщил, что вход в Киево-Печерскую Лавру для участников религиозных мероприятий был затруднен из-за того, что полиция начала ограничивать и дозировать поток людей.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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