Сообщается, что участок площадью 8,15 га в районе залива "Берковщина" решением Киевсовета в 2003 году был передан в долгосрочную аренду сроком на 25 лет организации "Международный творческий центр Яна Табачника".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.