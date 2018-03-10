В центре "Украинские студии стратегических исследований" посчитали нужным пригласить на чтения Яна Пекло "в связи с катастрофическим ухудшением отношений между нашими странами, ростом реваншизма и необоснованных исторических мифов".
По словам посла Польши Яна Пекло, если Украина отменит запрет для польских историков на проведение поисковых работ и эксгумации на Волыни, а с польской стороны последует определенный сигнал, то скоро отношения нормализуются.
Посол Польши в Украине Ян Пекло назвал политическую составляющую и обычное хулиганство в качестве возможных причин появления антипольских надписей на стене с муралом образа Иоанна Павла II накануне его открытия.
Пока нельзя сказать, что после обстрела консульства Польши в Луцке власти Украины усилили защиту дипломатических ведомства настолько, чтобы Варшава снова могла их открыть, заявил посол Польши в Украине Ян Пекло.
По мнению Яна Пекло, хорошо было бы организовать группу журналистов с польской и украинской стороны, имеющих опыт расследований, чтобы они проанализиовали информационные "провокации и фейки" и на основе этого написали статью.
Посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что в МИД Украины уже направлена дипломатическая нота по факту осквернения могил на польском военном кладбище в Быковне. Он также добавил, что "на месте работает следственная группа".
Приступивший совсем недавно к исполнению своих обязанностей новый посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что тему украинско-польских исторических противоречий пытаются раскручивать только "маргиналы".
Как отмечается, в ближайшее время комиссия может представить наработки, отображающие реальное положение вещей спорных исторических периодов. Польские историки расценивают "Волынскую резню" как геноцид и этническую чистку.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".