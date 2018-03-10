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    Ян Пекло

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Ян Пекло. Архивное фото
    Посол Польши не придет на Бандеровские чтения в Киеве
    20:20 08.02.2018
    688Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    В посольстве Польши в Украине заявили, что посол республики Ян Пекло не сможет принять участие в Бандеровских чтениях "в связи с ранее принятыми на себя обязательствами".
    Ян Пекло
    Посла Польши пригласили на "Бандеровские чтения" в Киеве
    21:35 02.02.2018
    895Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    В центре "Украинские студии стратегических исследований" посчитали нужным пригласить на чтения Яна Пекло "в связи с катастрофическим ухудшением отношений между нашими странами, ростом реваншизма и необоснованных исторических мифов".
    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло. Архивное фото
    Историю с "черными списками" первой начала Украина - посол Польши
    05:51 11.12.2017
    906Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам посла Польши Яна Пекло, если Украина отменит запрет для польских историков на проведение поисковых работ и эксгумации на Волыни, а с польской стороны последует определенный сигнал, то скоро отношения нормализуются.
    В Киеве появились антипольские надписи
    Посол Польши отреагировал на появление антипольских надписей в Киеве
    20:58 15.10.2017
    1562Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Посол Польши в Украине Ян Пекло назвал политическую составляющую и обычное хулиганство в качестве возможных причин появления антипольских надписей на стене с муралом образа Иоанна Павла II накануне его открытия.
    Ян Пекло
    Посол Польши сообщил детали предстоящих переговоров по закону об образовании
    15:53 15.10.2017
    713Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам посла Польши в Киеве Яна Пекло, польская сторона считает необходимым обеспечение Украиной возможности изучения родного языка нацменьшинствами.
    Ян Пекло
    Польша еще не решила, как отнестись к украинскому закону об образовании
    02:16 26.09.2017
    240Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Посол Польши в Украине Ян Пекло напомнил, что Варшава не присоединялись к письму стран, которые высказались против закона.
    Ян Пекло
    Украина еще не обеспечила нужную охрану консульств - посол Польши
    13:48 30.03.2017
    265Обстрел консульства Польши в Луцке
    Пока нельзя сказать, что после обстрела консульства Польши в Луцке власти Украины усилили защиту дипломатических ведомства настолько, чтобы Варшава снова могла их открыть, заявил посол Польши в Украине Ян Пекло.
    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло
    В Луцк прибыл посол Польши Ян Пекло
    20:30 29.03.2017
    571Обстрел консульства Польши в Луцке
    В Генеральном консульстве Польши Ян Пекло дал брифинг для польских журналистов, которые прибыли в Луцк вместе с Чрезвычайным и Полномочным послом.
    Ян Пекло
    Посол: Россия хочет поссорить Украину и Польшу
    15:45 24.02.2017
    345Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По мнению Яна Пекло, хорошо было бы организовать группу журналистов с польской и украинской стороны, имеющих опыт расследований, чтобы они проанализиовали информационные "провокации и фейки" и на основе этого написали статью.
    Ян Пекло
    Пекло осудил вывешивание портрета Бандеры на посольство Польши в Киеве
    10:16 17.02.2017
    590Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Вывешивание портрета Бандеры на посольство Польши в Киеве выглядит как целенаправленная акция, цель которой - ухудшение польско-украинских отношений, заявил посол Польши в Украине Ян Пекло.
    Ян Пекло
    Пекло об осквернении польского кладбища: это приобретает серийный характер
    16:17 25.01.2017
    2123Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что в МИД Украины уже направлена дипломатическая нота по факту осквернения могил на польском военном кладбище в Быковне. Он также добавил, что "на месте работает следственная группа".
    Ян Пекло
    Фильм "Волынь" не несет никакой угрозы, фильм как фильм - посол Польши
    12:04 13.12.2016
    358Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Посол Польши в Киеве Ян Пекло отметил, что фильм Войцеха Смажовского не является документальной картиной, и в Украине также были фильмы о том же периоде и об УПА.
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Кучма и Пекло обсудили выполнение минских соглашений
    04:09 18.11.2016
    223Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Леонид Кучма встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Польша в Украине Яном Пекло, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран.
    Ян Пекло
    Дым отечества. В Польше сожгли украинский флаг, а в Киеве Пекло
    09:17 14.11.2016
    3692Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Приступивший совсем недавно к исполнению своих обязанностей новый посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что тему украинско-польских исторических противоречий пытаются раскручивать только "маргиналы".
    Владимир Гройсман и Ян Пекло
    Гройсман обсудил с новым послом Польши сотрудничество между странами
    21:12 04.11.2016
    114
    В ходе встречи с послом Владимир Гройсман отметил, что надеется на "национальное сближение" Украины и Польши и углубление сотрудничества между странами.
    Флаги Украины и Польши
    Украина и Польша готовы найти общий язык - посол
    15:39 21.09.2016
    132Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Как отмечается, в ближайшее время комиссия может представить наработки, отображающие реальное положение вещей спорных исторических периодов. Польские историки расценивают "Волынскую резню" как геноцид и этническую чистку.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Ян Пекло. Архивное фото
    Посол Польши не придет на Бандеровские чтения в Киеве
    20:20 08.02.2018
    688
    В посольстве Польши в Украине заявили, что посол республики Ян Пекло не сможет принять участие в Бандеровских чтениях "в связи с ранее принятыми на себя обязательствами".
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