Как заявил заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон, в организации рассчитывают, что электрические мощности будут полностью восстановлены, а по инциденту, который привел к перебоям, проводится расследование.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.