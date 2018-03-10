Эксперт-международник Василий Филипчук считает, что голосование за резолюцию Совбеза ООН по Израилю приведет к уменьшению союзников Украины, а эксперт Яков Кедми уверен, что на отношения Израиля с другими странами это не повлияет.
Израильский дипломат Яков Кедми прокомментировал ситуацию в Сирии, где с 30 сентября Россия по запросу президента страны Башара Асада начала наносить точечные авиаудары по объектам "Исламского государства".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.