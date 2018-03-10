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    Изабель Дюмон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Посол Франции в Украине Изабель Дюмон
    Так хорошо все было, а тут французский посол интервью дал
    19:15 23.12.2017
    5028Европа открывает для украинцев свои границы
    Посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что политики в стране сознательно поставили под угрозу действие безвизового режима с ЕС, однако власти, как обычно, уверяют в обратном — ни о какой отмене безвиза речи даже идти не может.
    Посол Франции в Украине Изабель Дюмон
    Украинская власть осознанно поставила безвиз с ЕС под угрозу - посол Франции
    13:52 21.12.2017
    1385Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам посла Франции Изабель Дюмон, руководители украинского государства несут политическую ответственность за все последствия решений, направленных на уменьшение независимости антикоррупционных органов.
    Биометрический паспорт
    Посол связала дело о взяточничестве в ГМС с угрозой для безвиза
    13:04 21.12.2017
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    Посол Франции в Украине Изабель Дюмон отметила, что подозрение о существовании коррупционной схемы, которая позволяет гражданам третьих стран получить паспорт Украины - это очень серьезно.
    Посол Франции в Украине Изабель Дюмон голосует на выборах президента
    Европе не следует бояться наплыва украинцев из-за безвиза - посол Франции
    20:44 11.05.2017
    490Европа открывает для украинцев свои границы
    По мнению посла Франции Изабель Дюмон, беспокоится о наплыве украинцам в Европу после предоставления безвизового режима как стоит украинским властям.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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