Посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что политики в стране сознательно поставили под угрозу действие безвизового режима с ЕС, однако власти, как обычно, уверяют в обратном — ни о какой отмене безвиза речи даже идти не может.
По словам посла Франции Изабель Дюмон, руководители украинского государства несут политическую ответственность за все последствия решений, направленных на уменьшение независимости антикоррупционных органов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.