Как говорится в заявлении театра оперы и балета, "все сотрудники национальной Парижской оперы с грустью узнали о кончине балерины Иветт Шовире". Она скончалась в ночь на среду, другие подробности не уточняются.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.