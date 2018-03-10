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    Валерий Иващенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Валерий Иващенко
    Киевский суд снял судимость с бывшего и.о. министра обороны Иващенко
    15:28 04.04.2014
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    Печерский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности бывшего и.о. министра обороны Украины Валерия Иващенко, сообщил его адвокат Борис Нечипоренко.
    Валерий Иващенко
    ГПУ: экс-глава Минобороны Иващенко может быть реабилитирован
    13:59 02.04.2014
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    Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий Иващенко, который получил в Дании статус беженца, может быть реабилитирован, если выяснится, что уголовное дело против него было сфальсифицировано.
    Валерий Иващенко
    Суд вернеться к делу о наказании бывшего и.о. министра обороны осенью
    10:49 25.04.2013
    0
    Апелляционный суд Киева перенес на 12 сентября рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры на решение райсуда об отказе в замене бывшему и.о. министра обороны Валерию Иващенко условного тюремного срок на реальный.
    Валерий Иващенко
    Кассация на приговор Иващенко отклонена
    13:14 12.03.2013
    10Вынесение приговора бывшему и.о. министра обороны Иващенко
    Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел во вторник оставил в силе приговор бывшему и.о. министра обороны Украины Валерию Иващенко, осужденному за злоупотребление служебным положением.
    Оглашение приговора по делу Валерия Иващенко
    Иващенко пояснил, что получил в Дании статус беженца
    09:34 25.02.2013
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    По словам Валерия Иващенко, он намерен проявлять свою политическую активность, находясь в Дании, будет делать все от него зависящее, чтобы влиять на сознание своих сограждан.
    Оглашение приговора по делу Валерия Иващенко
    Иващенко предоставил документ, подтверждающий получение им убежища
    11:27 22.02.2013
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    Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины сообщил, что вернется в Украину только после смены системы правоохранительных органов и политического руководства страны.
    Оглашение приговора по делу Валерия Иващенко
    Бывший и.о.министра обороны Иващенко не получал убежище в Дании - МИД
    13:35 19.02.2013
    8
    Бывший и.о.министра обороны Украины Валерий Иващенко получил разрешение на проживание в Дании, а не политическое убежище в этой стране.
    Оглашение приговора по делу Валерия Иващенко
    Иващенко получил политическое убежище в Дании - СМИ
    19:17 13.02.2013
    8
    В апреле 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Иващенко к пяти годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением во время подписания плана санации госпредприятия минобороны "Феодосийский судомеханический завод".
    Судебный молоток
    Суд перенес на март рассмотрение кассации на приговор Иващенко
    12:42 15.01.2013
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    ВСУ по рассмотрению уголовных и административных дел по ходатайству обвинения перенес на 12 марта рассмотрение кассационной жалобы бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко на вынесенный ему приговор.
    Молоточек судьи
    Кассацию на приговор Иващенко рассмотрят в январе - адвокат
    08:32 26.11.2012
    10Вынесение приговора бывшему и.о. министра обороны Иващенко
    Апелляционный суд Киева 14 августа изменил срок наказания Иващенко с реального (5 лет лишения свободы за превышение служебных полномочий) на условный и освободил из-под стражи.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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