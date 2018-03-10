Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий Иващенко, который получил в Дании статус беженца, может быть реабилитирован, если выяснится, что уголовное дело против него было сфальсифицировано.
Апелляционный суд Киева перенес на 12 сентября рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры на решение райсуда об отказе в замене бывшему и.о. министра обороны Валерию Иващенко условного тюремного срок на реальный.
Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел во вторник оставил в силе приговор бывшему и.о. министра обороны Украины Валерию Иващенко, осужденному за злоупотребление служебным положением.
В апреле 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Иващенко к пяти годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением во время подписания плана санации госпредприятия минобороны "Феодосийский судомеханический завод".
ВСУ по рассмотрению уголовных и административных дел по ходатайству обвинения перенес на 12 марта рассмотрение кассационной жалобы бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко на вынесенный ему приговор.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".