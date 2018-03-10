наверх
10.03.201818:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Иван Сикора

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Строители. Архивное фото
    Эксперт рассказал, почему застройщики сдают дома без инфраструктуры
    10:01 23.10.2015
    204
    Пригород Киева активно застраивается, но объектов социальной структуры застройщики не предусматривают. Директор фонда "Открытое общество" Иван Сикора отметил, что застройщикам невыгодно строить инфраструктуру.
    Эскалатор метро. Архивное фото
    Метро на Троещину в Киеве: $1,5 миллиарда и приближающиеся выборы
    12:17 26.08.2015
    638Местные выборы 2015
    Разговоры о строительстве метро на Троещину в столице ведутся в рамках начала избирательной кампании, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Иван Сикора.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
    0
    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
    Все теги

    Организации