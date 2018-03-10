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    Иван Полывяный

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Председатель правления ПАО Одессаоблэнерго Иван Полывяный, май-2013
    В морге у убитого главы "Киевоблэнерго" нашли крупную сумму денег - СМИ
    11:00 26.09.2017
    6109Днепр, Львов: взрывные события
    По данным источника, мужчина был в домашнем халате, а его руки - связаны поясом. В кармане халата обнаружили около 20 тысяч гривен пятисотенными купюрами.
    Глава Киевоблэнерго Иван Полывяный. Архивное фото
    Кто это прекратит? Соцсети о жестоком убийстве главы "Киевоблэнерго"
    18:40 25.09.2017
    4668Днепр, Львов: взрывные события
    Под Киевом произошло очередное резонансное убийство: неизвестные вечером в воскресенье напали на дом главы правления "Киевоблэнерго". Злоумышленники до смерти избили хозяина и побили его супругу... Как отреагировали на это простые украинцы в соцсетях?
    На месте нападения на дом главы Киевоблэнерго Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    Прошел пытки. Убийство главы правления "Киевоблэнерго"
    18:10 25.09.2017
    4195Днепр, Львов: взрывные события
    Грабители перестарались и запытали до смерти председателя правления ЧАО "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного, но ушли без драгоценностей и больших денег.
    На месте нападения на дом главы Киевоблэнерго Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    Появились подробности убийства председателя "Киевоблэнерго"
    16:08 25.09.2017
    3314Днепр, Львов: взрывные события
    По предварительным данным, Ивана Полывяного задушили - смерть наступила от механической асфиксии. Круг подозреваемых еще не определен, сообщили в полиции.
    Иван Полывяный. Архивное фото
    Биография убитого главы "Киевоблэнерго" Ивана Полывяного
    13:49 25.09.2017
    3197Днепр, Львов: взрывные события
    Неизвестные вечером в воскресенье напали на дом главы правления "Киевоблэнерго": злоумышленники избили хозяина и его супругу, от полученных травм мужчина скончался.
    На месте нападения на дом главы Киевоблэнерго, 25 сентября 2017
    В собственном доме насмерть забили главу "Киевоблэнерго"
    12:38 25.09.2017
    4592Днепр, Львов: взрывные события
    Нападение на дом главы "Киевоблэнерго" произошло в воскресенье около 20:00 в селе Белогородка Киево-Святошинского района. От полученных травм Иван Полывяный скончался.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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