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    Иван Первушкин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Экс-начальник Качановской исправительной колонии №54 в Харькове Иван Первушкин.
    Харьков: два громких самоубийства. Случайное совпадение?
    12:28 26.10.2016
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    Буквально за пару дней в Харькове случилось два странных самоубийства подряд: в подробностях и версиях произошедшего разбиралось агентство РИА Новости Украина.
    Иван Первушкин. Архивное фото
    "Тюремщик Тимошенко" покончил с собой из-за болезни - СМИ
    11:16 26.10.2016
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    Сообщается, что Иван Первушкин тяжело переживал обстоятельство заключения Юлии Тимошенко, так как на него стали давить "с целью организации круглосуточного надзора за Тимошенко и ограничении ее как заключенной в правах".
    Иван Первушкин возле Качановской колонии
    Экс-глава ГПТСУ подтвердил смерть бывшего начальника Качановки
    01:43 26.10.2016
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    По данным источника в полиции Харьковской области, бывший начальник Качановской исправительной колонии Иван Первушкин застрелился из зарегистрированного на него пистолета.
    Иван Первушкин
    Тимошенко соболезнует родным экс-начальника Качановской колонии
    22:28 25.10.2016
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    По словам лидера ВО "Батькившина", Иван Первушкин отказался выполнять приказы экс-президента Виктора Януковича и ушел с поста начальника Качановской колонии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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