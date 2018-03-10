Руководитель отдела связи с общественностью "Простобанк Консалтинг" Иван Никитченко и народный депутат Сергей Рыбалка в эфире Голоса Столицы пояснили, какими методами можно стабилизировать банковскую систему и обеспечить ее развитие.
Новые банкноты, для изготовления которых вместо импортного хлопка будут использовать отечественный лен, обойдутся дешевле и прослужат дольше, заявил руководитель отдела связей с общественностью "Простобанк Консалтинг" Иван Никитченко.
Руководитель отдела связи с общественностью "Простобанк Консалтинг" Иван Никитченко считает, что пока кредитование в стране не работает, финансовые компании осваивают другие направления, в частности, работу электронных переводов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.