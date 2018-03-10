Официальные доходы Татьяны Зачиняевой за последние пять лет составляют 10500 гривен. Согласно данным ЕГРПОУ, теща Ивана Наумова является совладелицей ряда частных компаний, однако ни одна из них не приносит значительных доходов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.