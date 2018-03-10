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    Иван Миклош

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Лешек Бальцерович
    Бальцерович и Миклош в Кабмине игроки временные - эксперт
    09:31 23.04.2016
    498Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Представитель президента в Кабмине Лешек Бальцерович и руководитель группы советников премьера Иван Миклош не решат те задачи, которые не решались в течение десятилетий. Об этом в эфире радиостанции 106 FM заявил эксперт Валерий Гончарук.
    Бывший министр финансов Словакии Иван Миклош
    Реформатор и "друг МВФ". Как Миклош-министр изменит Украину
    16:43 02.04.2016
    1670Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Иван Миклош, 55-летний словацкий политик, русин по национальности, может стать единственным иностранцем в правительстве (в случае назначения премьером спикера Владимира Гройсмана), под которого будет написан закон.
    Иван Миклош. Архивное фото
    Словацкий экономист Миклош согласился войти в состав Кабмина - СМИ
    18:19 28.03.2016
    545Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    При этом Иван Миклош добавил, что обсудил предложение с президентом Украины Петром Порошенко и председателем парламента, а также кандидатом в премьеры Владимиром Гройсманом.
    Бывший министр финансов Словакии Иван Миклош
    Украине пока не удается ускорить приватизацию - Миклош
    00:59 12.07.2015
    314Украина, экономика, катастрофа
    Чтобы Украина могла использовать свой потенциал, она должна привлечь как можно больше иностранных инвестиций, сказал известный словацкий политик и экономист, советник правительства Украины Иван Миклош.
    Бывший министр финансов Словакии Иван Миклош
    Cловацкий экономист Иван Миклош стал советником Яресько
    17:47 19.02.2015
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    Миклошу 54 года. Он внес большой вклад в успешное проведение посткоммунистических реформ в экономике Словакии, а в 2004 году журнал Euromoney назвал Ивана Миклоша лучшим министром финансов в мире.
    Министерство финансов Украины
    Советником главы Минфина стал известный словацкий реформатор
    19:04 17.02.2015
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    Пресс-служба министерства финансов сообщает, что "известный словацкий политик и реформатор Иван Миклош стал советником министра финансов Украины по вопросам налоговой системы, децентрализации и общей реорганизации государственных финансов".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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