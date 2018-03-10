Представитель президента в Кабмине Лешек Бальцерович и руководитель группы советников премьера Иван Миклош не решат те задачи, которые не решались в течение десятилетий. Об этом в эфире радиостанции 106 FM заявил эксперт Валерий Гончарук.
Иван Миклош, 55-летний словацкий политик, русин по национальности, может стать единственным иностранцем в правительстве (в случае назначения премьером спикера Владимира Гройсмана), под которого будет написан закон.
Чтобы Украина могла использовать свой потенциал, она должна привлечь как можно больше иностранных инвестиций, сказал известный словацкий политик и экономист, советник правительства Украины Иван Миклош.
Пресс-служба министерства финансов сообщает, что "известный словацкий политик и реформатор Иван Миклош стал советником министра финансов Украины по вопросам налоговой системы, децентрализации и общей реорганизации государственных финансов".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.