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    Иван Марчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Художник Иван Марчук
    Сделали помойку. Художник Марчук назвал Украину болотом
    18:56 23.01.2018
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    Всемирно известный украинский художник Иван Марчук заявил, что из Украины, лучшей страны в Европе сделали помойку. Здесь царят зло, глупость, черная зависть, вымогательство.
    Художнику Марчуку вернули украденные картины
    МВД: художнику Марчуку вернули украденные картины
    03:13 24.02.2017
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    По информации советника министра внутренних дел Украины Михаила Апостола, операция "Возвращение" продолжалась четыре дня. По состоянию на 16.00 23 февраля было возвращено 60 картин, уже через час художник получил все пропавшие картины.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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