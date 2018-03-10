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    Иван Лукеря

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Деньги
    Эксперт рассказал, сколько украинцы будут платить за финансирование партий
    20:20 10.10.2015
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    Согласно информации, финансирование политических партий будет осуществляться в размере 0,02% минимальной зарплаты, умноженном на количество избирателей на текущих выборах.
    Гривны на фоне флага Украины
    Закон о госфинансировании партий в комментариях эксперта
    17:34 10.10.2015
    287Избирательная кампания по местным выборам
    Расходы на предвыборную кампанию партий из государственного бюджета составят примерно 440 миллионов гривен в год, что будет эквивалентно сумме в 12 гривен с каждого избирателя. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт Иван Лукеря.
    Голосование украинцев на выборах. Архивное фото
    Украинцы будут тратить на содержание партий полмиллиарда гривен в год - эксперт
    10:35 09.10.2015
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    Это несущественная сумма для того, чтобы профинансировать все партии, считает руководитель проектов Украинского независимого центра политических исследований Иван Лукеря.
    Флаг Украины
    Открытых списков на местных выборах не будет - эксперт
    13:45 10.09.2015
    225Избирательная кампания по местным выборам
    Руководитель проектов Украинского независимого центра политических исследований Иван Лукеря считает, что, несмотря на заявления, местные выборы не пройдут по отрытым спискам.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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