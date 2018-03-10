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    Иван Крулько

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко начала личную политкарьеру и вышла из "Батькивщины" - Крулько
    11:30 13.12.2016
    761Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест
    Как сообщил нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько, Надежда Савченко вышла из состава партии еще несколько недель назад, однако тогда было принято решение не придавать это огласке.
    Надежда Савченко в Киеве
    В "Батькивщине" сообщили, в какой комитет Рады делегируют Савченко
    00:58 26.05.2016
    1629Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Как заявил член парламентской фракции Иван Крулько, Надежда Савченко, которая в среду прибыла в Киеве, уже в следующий вторник, 31 мая, может посетить пленарное заседание Верховной Рады.
    Народные депутаты Украины Алена Шкурм, Иван Крулько, Алексей Рябчин (слева направо)
    Стало известно, кого из нардепов задержали в Москве по пути к Савченко
    09:06 09.03.2016
    2377Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Как сообщается, в аэропорту Шереметьево были задержаны народные депутаты Иван Крулько, Алена Шкурм и Алексей Рябчин. В то же время мать Надежды Савченко Марию Савченко пропустили, и она полетела в Ростовскую область.
    Пеший марш за признание бойцов УПА участниками национального освободительного движения в Украине в Киеве. Архивное фото
    Рада намерена восстановить "историческую справедливость" в отношении УПА
    17:02 02.04.2015
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    Проект внесли депутаты Иван Крулько, Борис Тарасюк, Алена Кондратюк, Александр Абдуллин, Игорь Луценко. Все представляют партию экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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