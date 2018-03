46

"Ukraine on Film: Way to Freedom" пройдет в бельгийской столице 23-24 января. В программу фестиваля, в частности, вошли фестивальный хит "Племя" Мирослава Слабошпицкого, кассовый хит "Поводырь" Олеся Санина и дебют Олега Сенцова "Гамер".