Демьянюк умер в доме престарелых в возрасте 91 года. Через три месяца его семья подала в суд на врачей и обслуживающий персонал учреждения, обвинив их в неправомерном использовании обезболивающего препарата.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.