В городке Белая-Церковь под Киевом живет уникальный человек Иван Чайка. Он дважды сбегал из немецкого плена. А оказавшись на территории Бельгии, вступил в ряды местного партизанского отряда, где сражался под псевдонимом Александр Островский.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.