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    Исса Аяту

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Выборы президента ФИФА
    Бывший и.о. главы ФИФА Аяту получил шестизначную сумму за продвижение реформ
    22:03 29.02.2016
    32Скандал в ФИФА-УЕФА
    Получит ли Аяту большую часть зарплаты, зависело от того, сможет ли он протолкнуть пакет реформ в организации. В пятницу члены конгресса ФИФА проголосовали за то, чтобы целиком утвердить пакет реформ, одобренный в декабре исполкомом организации.
    Исса Хайяту. Архивное фото
    Аяту опроверг, что брал взятку за голос Катару на выборах хозяина ЧМ-2022
    19:03 03.12.2015
    14Скандал в ФИФА-УЕФА
    И.о. президента ФИФА Исса Аяту отметил, что если он много лет работает в ФИФА, это еще не означает его коррумпированность. Аяту отметил, что не считает ФИФА в нынешнем ее виде коррумпированной.
    Исса Хайяту. Архивное фото
    Аяту пообещал посвятить ФИФА все силы, несмотря на болезнь
    18:27 09.10.2015
    36Скандал в ФИФА-УЕФА
    По данным СМИ, Аяту испытывает проблемы со здоровьем - у него почечная недостаточность. Он заявил, что посвятит все свои усилия организации, ассоциациям-членам, партнерам и болельщикам по всему миру.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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