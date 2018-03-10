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    Ирина Суслова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Министерство здравоохранения Украины
    В Украине отменили перечень запрещенных для женщин профессий
    04:51 22.12.2017
    711Медреформа или медицинский геноцид?
    Приказ Министерства здравоохранения №256 устанавливал 450 профессий, запрещенных для женщин. В перечень входили литейные работы, работы со свинцом, общие профессии черной и цветной металлургии и другие.
    Нардеп Ирина Суслова. Видео
    Нардеп от БПП Суслова была замечена курящей в авто за $70 тыс 
    16:27 30.07.2016
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    Приблизительная стоимость авто, в котором сидела народный депутат от БПП Ирина Суслова на переднем пассажирском сиденье, составляет около 70 000$.
    Верховная Рада Украины
    Партии начали показывать отчеты по финансам. Комментарий эксперта
    14:03 29.07.2016
    103Арест Манафорта: украинский след
    Член депутатской фракции БПП Ирина Суслова в эфире "ГС" рассказала о тарифообразовании, о том что реформам в стране мешает государственная машина.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Депутатов в Раде подкупают целыми фракциями - Чорновил
    16:44 30.03.2016
    818Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По словам бывшего народного депутата Тараса Чорновила, торги под куполом Верховной Рады перешли из материальной плоскости в сферу политических преференций.
    Ирина Суслова. Архивное фото
    Суслова вошла во фракцию БПП
    14:50 30.03.2016
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    Как отмечается, на заседании Рады первый зампредседателя парламента Андрей Парубий объявил о вхождении депутата Верховной Рады Ирины Сусловой в состав фракции "Блок Петра Порошенко".
    Виктор Шокин. Архивное фото
    Шокин останется в своем кресле - нардеп
    01:53 17.03.2016
    219Онищенко: новая партия компромата
    По словам внефракционного народного депутат Ирины Сусловой, одной из причин того, что Шокин не уйдет в отставку, является то, что в Раде нет голосов за новую кандидатуру на эту должность.
    Ирина Суслова. Архивное фото
    Суслова о своем исключении из партии "Воля": даже не предупредили
    14:39 23.02.2016
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    Народный депутат Ирина Суслова, которую исключили из партии "Воля" за неперсональное голосование, заявила, что не будет оспаривать данное решение партии. По ее словам, она никому не давала свою карточку для голосования.
    Верховная Рада
    Депутат Суслова: в феврале в Раде будет много интересного
    08:11 03.01.2016
    960Дело Корбана
    Кроме ВСК по делу Геннадия Корбана, в Раде должна быть создана специальная комиссия по депутатской этике, действующая на постоянной основе. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявила депутат Ирина Суслова.
    Квартира нардепа Ирины Сусловой после ограбления
    Нардеп Суслова рассказала, сколько шуб из ее квартиры вынесли грабители
    05:18 15.12.2015
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    Народная избранница отмечает странность в поведении злоумышленников. По ее словам, открыты были только три ящика – все остальное не трогали, в том числе и документы.
    Квартира нардепа Ирины Сусловой после ограбления
    Неизвестные ограбили квартиру народного депутата под Киевом
    01:19 14.12.2015
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    На фото, опубликованных Ириной Сусловой в соцсети, видно разбросанные вещи и открытое окно, через которое, скорее всего, и проникли злоумышленники.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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