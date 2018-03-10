Приказ Министерства здравоохранения №256 устанавливал 450 профессий, запрещенных для женщин. В перечень входили литейные работы, работы со свинцом, общие профессии черной и цветной металлургии и другие.
Народный депутат Ирина Суслова, которую исключили из партии "Воля" за неперсональное голосование, заявила, что не будет оспаривать данное решение партии. По ее словам, она никому не давала свою карточку для голосования.
Кроме ВСК по делу Геннадия Корбана, в Раде должна быть создана специальная комиссия по депутатской этике, действующая на постоянной основе. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявила депутат Ирина Суслова.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".