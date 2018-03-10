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    Ирина Руденко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Митинг за и против переименования Кировограда
    Спецкор: Декоммунизация просто бесит местных жителей
    13:21 18.03.2016
    3718На металлолом. Украина против советских памятников.
    Парламент утвердил новые названия для населенных пунктов, которые прошли декоммунизацию. Реакцию местных жителей на переименование городов, сел, районов и улиц обсудили спецкор "КП в Украине" Ирина Руденко и журналист издания "Громада Херсон" Максим Бурич.
    Снегопад в Украине
    Движение автобусов по Днепропетровской области приостановлено – спецкор
    09:49 18.01.2016
    229Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
    По словам спецкора Ирины Руденко, из-за снегопадов в Днепропетровской области автобусные рейсы отменены, пассажиры ждут на вокзалах. Снегопады по области продолжаются.
    Празднование Дня защитника Украины в Днепропетровске
    Спецкор рассказал о праздновании Дня защитника в Днепропетровске
    17:37 14.10.2015
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    Как рассказала специальный корреспондент "Комсомольской правды в Украине" в Днепропетровской области Ирина Руденко, несмотря на дождливую погоду, в Днепропетровске люди вышли поприветствовать военных во время Марша героев.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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