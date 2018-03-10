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    Лаврова Ирина (судья)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Лавров прокомментировал обвинения в нанесении авиаудара не по позициям ИГ
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    Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства, министерство обороны РФ "подробно на своем сайте объясняет, по каким целям эти удары наносились и какие результаты этих ударов на самом деле имеются".
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