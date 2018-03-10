Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства, министерство обороны РФ "подробно на своем сайте объясняет, по каким целям эти удары наносились и какие результаты этих ударов на самом деле имеются".
Как ожидается, 2 марта глава МИД РФ Сергей Лавров выступит на открытии 28-й сессии СПЧ ООН в Женеве. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что шансы на встречу Лаврова и Керри в Женеве очень велики.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.