Стандарты качества продуктов питания в Украине - дело добровольное, поэтому большинство производителей их не придерживаются, заявила на в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украины эксперт в сфере защиты прав потребителей Ирина Кравченко.
Потребительский рынок в Украине находится в глубоком кризисе, и это при том, что самая главная задача, которую должна выполнять власть в стране – это повышение качества и безопасности жизни граждан, уверены эксперты в области защиты прав потребителей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.