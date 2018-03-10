По мнению министра образования и науки Лилии Гриневич, школьную программу необходимо разгрузить от ненужной информации. Эксперт Ирина Когут также считает, что во время обучения в школе больше внимания следует уделять выработке необходимых навыков.
Министерство финансов рекомендует министерству образования экономить. В частности, Минфин предлагает увеличить количество учеников в классах, а также увеличить педагогическую нагрузку и соотношение преподаватель-студент.
Министр образования Сергей Квит объявил, что со следующего учебного года Украина перейдет на 12-летнее среднее образование. Однако эксперты уверены, что для полноценного перехода на новую систему одного года подготовки недостаточно.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.