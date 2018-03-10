наверх
10.03.201822:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Ирина Когут

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Выпускники школ на Майдане Незалежности
    Большинство выпускников школ не умеют выражать свои мысли – эксперт
    12:53 25.04.2016
    423
    По мнению министра образования и науки Лилии Гриневич, школьную программу необходимо разгрузить от ненужной информации. Эксперт Ирина Когут также считает, что во время обучения в школе больше внимания следует уделять выработке необходимых навыков.
    Взятка. Архивное фото
    Чаще всего украинцы жалуются на взятки в вузах и поборы в школах - эксперт
    13:19 21.01.2016
    222
    Чаще всего украинцы жалуются на взятки в вузах и "поборы в школах", рассказала аналитик независимого аналитического центра по изучению социальных проблем CEDOS Ирина Когут.
    Министерство финансов Украины
    Минфин не должен формировать политику в сфере образования - аналитик
    06:34 18.08.2015
    146
    Министерство финансов рекомендует министерству образования экономить. В частности, Минфин предлагает увеличить количество учеников в классах, а также увеличить педагогическую нагрузку и соотношение преподаватель-студент.
    Начало учебного года в школах Украины
    Эксперт: 60% учителей не поддерживают переход на 12-летнее образование
    14:36 11.08.2015
    269
    По мнению аналитика аналитического центра CEDOS Ирины Когут, Минобразования планирует не просто механическое добавление одного года, предусматриваются качественные изменения в содержании образования.
    Обучение в школах
    Как в США. В школе будут учиться 12 лет и выбирать профили
    14:08 11.08.2015
    819
    Министр образования Сергей Квит объявил, что со следующего учебного года Украина перейдет на 12-летнее среднее образование. Однако эксперты уверены, что для полноценного перехода на новую систему одного года подготовки недостаточно.
    Школа. Архивное фото
    Эксперт: в средней школе введут новые стандарты и дисциплины
    11:43 11.08.2015
    233
    Со следующего учебного года Украина планирует перейти на 12-летнее среднее образование. Эксперты утверждают, что образовательную систему ждет глубокая реформа.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
    0
    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    Все теги