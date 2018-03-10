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"Я ее знаю с 2000 года, мы из одного города с ней, из Донецка. Она была скромная, тихая девушка, очень неприспособленная для жизни в то время, в какое мы с вами живем", - сказал соведущий убитой по программе "Больше жизни" Чичканов.