наверх
10.03.201806:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Ирина Кабанова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Алексей Кабанов
    Дело об убийстве журналистки Кабановой рассмотрят без присяжных
    11:34 05.11.2013
    7
    Кабанов в январе подал заявление о безвестном исчезновении своей супруги. Позже расчлененное тело женщины было обнаружено в машине, которую Кабанов позаимствовал у знакомой. В ходе допросов он признался в убийстве жены.
    Найдено тело Ирины Кабановой, пропавшей 3 января
    Дети журналистки Кабановой переданы опекунам в Украину и в Израиль
    14:36 19.02.2013
    11
    Двое младших детей журналистки Ирины Кабановой, в убийстве которой признался ее супруг Алексей Кабанов, уедут с опекунами в Украину, еще один ребенок уже выехал к родному отцу в Израиль.
    Алексей Кабанов
    Мужу Кабановой назначена психиатрическая экспертиза
    17:28 13.02.2013
    10Расследование убийства Ирины Кабановой
    Медики проведут психолого-психиатрическую экспертизу Алексею Кабанову, обвиняемому в убийстве его жены Ирины в Москве, сообщил Следственный комитет РФ в среду.
    Как в Украине готовятся к возможному приезду детей Кабановых
    На ремонт жилья для детей Кабановой направят около 10 тысяч долларов
    15:51 31.01.2013
    5
    Друзья и знакомые убитой в Москве журналистки Кабановой, организовавшие сбор средств, передадут более 300 тысяч рублей на ремонт квартиры под Донецком, куда должны переехать двое младших детей, сообщил представитель инициативной группы.
    Найдено тело Ирины Кабановой, пропавшей 3 января
    Младшие дети убитой Кабановой могут получить гражданство РФ и Украины
    10:57 29.01.2013
    8
    Младшие дети убитой журналистки Ирины Кабановой могут получить гражданство России и Украины. После лишения Кабанова родительских прав бабушка станет опекуном на постоянной основе.
    Найдено тело Ирины Кабановой, пропавшей 3 января
    Прах журналистки Кабановой будет захоронен в ближайшее время в Москве
    13:27 23.01.2013
    11
    Прах журналистки Ирины Кабановой, которая была кремирована в столице в минувшие выходные, будет в ближайшее время захоронен в Москве.
    Найдено тело Ирины Кабановой, пропавшей 3 января
    Дети убитой журналистки Кабановой имеют право на гражданство Украины
    12:40 23.01.2013
    4
    Согласно законодательства ребенок, который является иностранцем или лицом без гражданства, над которым установлена опека или попечительство и опекуном или попечителем назначен гражданин Украины, становится гражданином Украины.
    Алексей Кабанов
    Психиатрическая экспертиза Кабанова намечена на февраль
    12:10 23.01.2013
    3
    Тело журналистки Кабановой нашли в ночь на 11 января на севере Москвы, после чего ее муж Алексей, который, по данным СМИ, был одним из основателей клуба "Проект О.Г.И.", признался в убийстве.
    Как в Украине готовятся к возможному приезду детей Кабановых
    Украина готовится к возможному приезду детей Кабановых 
    09:25 21.01.2013
    25Расследование убийства Ирины Кабановой
    Украинские органы опеки провели экспертизу донецкой квартиры матери Ирины Кабановой, признанной временным опекуном сына и дочери убитой московской журналистки.
    Найдено тело Ирины Кабановой, пропавшей 3 января
    Бабушка забрала двух младших детей журналистки Кабановой из больницы
    16:35 16.01.2013
    25Расследование убийства Ирины Кабановой
    "Сегодня бабушка приехала в больницу и забрала детей. Вместе с ней пришли родственники, адвокат и органы опеки", - сказал собеседник агентства.
    Младшие дети убитой журналистки Кабановой остаются в больнице в Москве
    11:56 16.01.2013
    10Расследование убийства Ирины Кабановой
    Двое младших детей журналистки Ирины Кабановой, зверски убитой в Москве в начале января, остаются в больнице, потому что один из них по-прежнему болеет.
    Руководитель департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян
    Двух детей убитой журналистки Кабановой заберет бабушка из Украины
    11:18 15.01.2013
    44Расследование убийства Ирины Кабановой
    Двух младших детей журналистки Ирины Кабановой, убитой в Москве в начале января, заберет бабушка. Тело журналистки Кабановой нашли в ночь на пятницу на севере Москвы, после чего ее муж Алексей Кабанов признался в убийстве.
    Заседание Общественной палаты РФ
    Дети убитой журналистки Кабановой должны быть в одной семье - Кучерена
    14:54 14.01.2013
    14Расследование убийства Ирины Кабановой
    Все трое детей жестоко убитой московской журналистки Ирины Кабановой должны воспитываться в одной семье, чтобы легче пережить трагедию.
    Найдено тело Ирины Кабановой, пропавшей 3 января
    Предполагаемого убийцу журналистки Кабановой проверят на вменяемость
    19:15 12.01.2013
    8Расследование убийства Ирины Кабановой
    "В ходе расследования уголовного дела Алексею Кабанову будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая позволит установить степень его вменяемости", - сказал собеседник агентства.
    Найдено тело Ирины Кабановой, пропавшей 3 января
    Реакция мужа Кабановой на ее исчезновение насторожила журналистов
    18:16 12.01.2013
    30Расследование убийства Ирины Кабановой
    "Я ее знаю с 2000 года, мы из одного города с ней, из Донецка. Она была скромная, тихая девушка, очень неприспособленная для жизни в то время, в какое мы с вами живем", - сказал соведущий убитой по программе "Больше жизни" Чичканов.
    Муж убитой Ирины Кабановой
    Обвиняемый в жестоком убийстве жены Кабанов раскаивается в содеянном
    15:03 12.01.2013
    80Расследование убийства Ирины Кабановой
    "Да, вину признает. И решение об аресте, скорее всего, обжаловать не будем, хотя я с ним встречусь еще раз в понедельник и послушаю, что он решит", - сказал защитник.
    Найдено тело Ирины Кабановой, пропавшей 3 января
    Суд арестовал обвиняемого в убийстве журналистки Кабановой
    14:21 12.01.2013
    9Расследование убийства Ирины Кабановой
    Как заявляют следователи, он признался, что в ночь на 3 января задушил супругу и расчленил ее тело.
    Найдено тело Ирины Кабановой, пропавшей 3 января
    Эксперты спорят, надо ли передавать родным детей убитой Кабановой
    13:58 12.01.2013
    10Расследование убийства Ирины Кабановой
    Психиатр-криминалист Михаил Виноградов придерживается другой точки зрения. Он считает, что нельзя отдавать детей под опеку кому-то из родственников, потому что каждая сторона невольно будет формировать у детей агрессию по отношению к противоположной.
    Найдено тело Ирины Кабановой, пропавшей 3 января
    Родственники Кабановой готовы взять под опеку ее троих детей
    12:48 12.01.2013
    17Расследование убийства Ирины Кабановой
    "Детям Ирины два года, четыре и шесть лет. Их всех намерены забрать родственники. Старшего - родители отца. Двух младших - родственники с Украины", - сказала президент благотворительного фонда Альшанская.
    Муж убитой Ирины Кабановой
    Кабанова, обвиняемого в убийстве жены, могут лишить родительских прав
    12:43 12.01.2013
    9Расследование убийства Ирины Кабановой
    Как сообщили в ГСУСК РФ по столице, на допросе ее муж признался в убийстве, ему предъявлено обвинение и грозит до 15 лет тюрьмы. По данным полиции, трое детей Кабановой находятся в детской больнице на северо-западе Москвы.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны