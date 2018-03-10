Кабанов в январе подал заявление о безвестном исчезновении своей супруги. Позже расчлененное тело женщины было обнаружено в машине, которую Кабанов позаимствовал у знакомой. В ходе допросов он признался в убийстве жены.
Друзья и знакомые убитой в Москве журналистки Кабановой, организовавшие сбор средств, передадут более 300 тысяч рублей на ремонт квартиры под Донецком, куда должны переехать двое младших детей, сообщил представитель инициативной группы.
Согласно законодательства ребенок, который является иностранцем или лицом без гражданства, над которым установлена опека или попечительство и опекуном или попечителем назначен гражданин Украины, становится гражданином Украины.
Двух младших детей журналистки Ирины Кабановой, убитой в Москве в начале января, заберет бабушка. Тело журналистки Кабановой нашли в ночь на пятницу на севере Москвы, после чего ее муж Алексей Кабанов признался в убийстве.
"Я ее знаю с 2000 года, мы из одного города с ней, из Донецка. Она была скромная, тихая девушка, очень неприспособленная для жизни в то время, в какое мы с вами живем", - сказал соведущий убитой по программе "Больше жизни" Чичканов.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов придерживается другой точки зрения. Он считает, что нельзя отдавать детей под опеку кому-то из родственников, потому что каждая сторона невольно будет формировать у детей агрессию по отношению к противоположной.
"Детям Ирины два года, четыре и шесть лет. Их всех намерены забрать родственники. Старшего - родители отца. Двух младших - родственники с Украины", - сказала президент благотворительного фонда Альшанская.
Как сообщили в ГСУСК РФ по столице, на допросе ее муж признался в убийстве, ему предъявлено обвинение и грозит до 15 лет тюрьмы. По данным полиции, трое детей Кабановой находятся в детской больнице на северо-западе Москвы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".