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    Ирина Аллегрова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Певица Ирина Аллегрова. Архивное фото
    Житель Черкасской области сменил фамилию "в честь" российской певицы
    05:23 30.01.2018
    1092
    Житель села Почапинцы Черкасской области после смены фамилии стал Иваном Аллегровым. В соцсетях уже шутят, как бы у меломана не изменились музыкальные пристрастия.
    Певица Ирина Аллегрова. Архивное фото
    СБУ позволила Аллегровой ездить в Украину после концертов в Крыму
    11:25 28.04.2017
    1587
    Российская певица Ирина Аллегрова еще в 2015 году выступала в Ялте на празднике "День России". Также, по данным СМИ, Аллегрова посещала Крым в текущем году.
    Певица Ирина Аллегрова. Архивное фото
    Аллегрову и Шахназарова внесли в базу "Миротворца"
    22:37 21.04.2017
    958Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Карен Шахназаров попал в базу данных сайта 20 апреля "за вмешательство в дела суверенного государства" и "манипулирование общественно значимой информацией", а Ирина Аллегрова - на следующих день за концерты в Крыму.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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