Экс-министр транспорта Иосиф Винский заявил, что инвесторы не будут вкладывать деньги в ГП "Антонов": для того, чтобы завод рассматривался как серьезный поставщик самолетов, нужно, чтобы у него хотя бы была серия 20 самолетов любого типа в год.
Согласно информации, четверо неизвестных мужчин ворвались в дом экс-министра, избили его, повалили на пол его жену, после чего заставили владельца имения отдать им ключ от сейфа, из которого похитили около 100 тыс. грн.
В профильном министерстве назвали сумму, необходимую для ремонта дорог, — триллион гривен. Как заявил Иосиф Винский, даже этих денег не хватит для восстановления дорожной инфраструктуры до европейского уровня.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".