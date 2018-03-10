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    Иосиф Винский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    11:25 30.05.2016
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    Экс-министр транспорта Иосиф Винский заявил, что инвесторы не будут вкладывать деньги в ГП "Антонов": для того, чтобы завод рассматривался как серьезный поставщик самолетов, нужно, чтобы у него хотя бы была серия 20 самолетов любого типа в год.
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    Спасайся кто может. В Киеве и области криминал распоясался
    16:13 24.02.2016
    15227Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Каждому украинцу пора знать, что его жизнь и имущество не находятся в безопасности. На большую дорогу вышли настоящие разбойники, которые полиции не по зубам.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Под Киевом избили и ограбили экс-министра транспорта Украины
    19:38 21.02.2016
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    Согласно информации, четверо неизвестных мужчин ворвались в дом экс-министра, избили его, повалили на пол его жену, после чего заставили владельца имения отдать им ключ от сейфа, из которого похитили около 100 тыс. грн.
    Иосиф Винский
    Ближайшие 20 лет в Украине не будет дорог европейского качества - Винский
    10:56 05.06.2015
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    Бывший министр транспорта и связи Иосиф Винский отметил, что качество дорог в Украине будет подниматься только параллельно с качеством жизни, с уровнем всей экономики.
    Разбитые дороги
    Винский: дороги европейского качества в Украине - пока только мечта
    09:36 05.06.2015
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    В профильном министерстве назвали сумму, необходимую для ремонта дорог, — триллион гривен. Как заявил Иосиф Винский, даже этих денег не хватит для восстановления дорожной инфраструктуры до европейского уровня.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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