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Экс-министр транспорта Иосиф Винский заявил, что инвесторы не будут вкладывать деньги в ГП "Антонов": для того, чтобы завод рассматривался как серьезный поставщик самолетов, нужно, чтобы у него хотя бы была серия 20 самолетов любого типа в год.