Много вопросов вызывает тот факт, что НБУ в течение 10 лет принимал у "Привата" документы и признавал деятельность банка соответствующей закону, пока из него выводились огромные средства, подчеркнула юрист Инна Рудник.
Старший юрист юридической компании "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Инна Рудник в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что есть надежда на то, что при создании финансовой полиции будет качественный подбор кадров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.