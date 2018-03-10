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    Ильяс Умаханов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Выборы главы ЛНР и депутатов Народного Совета республики
    Выборы в Донбассе должны принести мир - Совфед РФ
    17:36 02.11.2014
    260Реакция в мире на события в Украине
    Умаханов убежден, что выборы принесут мир, стабильность. Также он отметил, что Совфед и образованный при нем комитет общественной поддержки жителей юго-востока Украины продолжит оказывать Донбассу гуманитарную и моральную помощь.
    Митинг в Донецке
    Вице-спикер СФ РФ: донецкая ситуация не аналогична крымской
    14:51 07.04.2014
    21Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Ситуация с Донецкой областью автоматически не отражает то, что произошло с Крымом, и требует отдельного рассмотрения, заявил в понедельник вице-спикер Совфеда Ильяс Умаханов.
    Ильяс Умаханов
    Вице-спикер СФ России; референдум в Донецке - реакция на произвол
    14:47 07.04.2014
    12Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Вице-спикер верхней палаты российского парламента Ильяс Умаханов назвал протесты на юго-востоке Украины естественной реакцией "на тот произвол, который творится в стране".
    Ильяс Умаханов
    Российский сенатор предложил включить Крым в программу по переселению
    14:35 27.03.2014
    19Присоединение Крыма к РФ
    Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов предположил, что "многие жители Украины, особенно в случае эскалации, захотят переехать в Россию".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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