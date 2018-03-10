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    Илья Олейников

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Прощание с актером Ильей Олейниковым
    Артиста Илью Олейникова похоронили в пригороде Петербурга
    19:27 14.11.2012
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    Народного артиста России Илью Олейникова, скончавшегося в минувшее воскресенье на 66-ом году жизни, похоронили в среду на кладбище в пригороде Петербурга Пушкине.
    Прощание с актером Ильей Олейниковым
    Прощание с актером Ильей Олейниковым 
    13:58 14.11.2012
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    Сотни петербуржцев пришли 14 октября в Театр эстрады, чтобы проститься с актером Ильей Олейниковым, скончавшимся в воскресенье на 66-м году жизни.
    Прощание с актером Ильей Олейниковым
    Театр эстрады не вмещает всех желающих проститься с Олейниковым
    11:20 14.11.2012
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    Очередь петербуржцев, пришедших попрощаться с актером и ведущим программы "Городок" Ильей Олейниковым, скончавшимся в воскресенье на 66-м году жизни, растянулась на сотни метров.
    Прощание с актером Ильей Олейниковым
    Прощание с Олейниковым началось с песни из "Городка"
    10:22 14.11.2012
    52
    Сотни петербуржцев пришли в среду в Театр эстрады, чтобы проститься с актером Ильей Олейниковым, скончавшимся в воскресенье на 66-м году жизни.
    Илья Олейников
    Илью Олейникова похоронят в пригороде Петербурга
    13:45 12.11.2012
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    "Он будет похоронен на Казанском кладбище в Пушкине", - сказала собеседница РИА Новости, добавив, что таково было желание семьи артиста.
    Илья Олейников
    Прощание с Ильей Олейниковым пройдет в Петербурге в среду
    07:29 12.11.2012
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    Известный актер и ведущий телепрограммы "Городок" скончался на 66-м году жизни в одной из петербургских городских больниц от продолжительной болезни.
    Илья Олейников
    Умер ведущий "Городка" Илья Олейников
    12:48 11.11.2012
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    Актер и телеведущий Илья Олейников скончался на 65-м году жизни. Олейников получил известность как создатель и актер программы "Городок", которую он запустил в 1993 году вместе с Юрием Стояновым.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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