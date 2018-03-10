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Илья Олейников
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
7
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Артиста Илью Олейникова похоронили в пригороде Петербурга
19:27 14.11.2012
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Народного артиста России Илью Олейникова, скончавшегося в минувшее воскресенье на 66-ом году жизни, похоронили в среду на кладбище в пригороде Петербурга Пушкине.
Прощание с актером Ильей Олейниковым
13:58 14.11.2012
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Сотни петербуржцев пришли 14 октября в Театр эстрады, чтобы проститься с актером Ильей Олейниковым, скончавшимся в воскресенье на 66-м году жизни.
Театр эстрады не вмещает всех желающих проститься с Олейниковым
11:20 14.11.2012
7
Очередь петербуржцев, пришедших попрощаться с актером и ведущим программы "Городок" Ильей Олейниковым, скончавшимся в воскресенье на 66-м году жизни, растянулась на сотни метров.
Прощание с Олейниковым началось с песни из "Городка"
10:22 14.11.2012
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Сотни петербуржцев пришли в среду в Театр эстрады, чтобы проститься с актером Ильей Олейниковым, скончавшимся в воскресенье на 66-м году жизни.
Илью Олейникова похоронят в пригороде Петербурга
13:45 12.11.2012
4
"Он будет похоронен на Казанском кладбище в Пушкине", - сказала собеседница РИА Новости, добавив, что таково было желание семьи артиста.
Прощание с Ильей Олейниковым пройдет в Петербурге в среду
07:29 12.11.2012
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Известный актер и ведущий телепрограммы "Городок" скончался на 66-м году жизни в одной из петербургских городских больниц от продолжительной болезни.
Умер ведущий "Городка" Илья Олейников
12:48 11.11.2012
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Актер и телеведущий Илья Олейников скончался на 65-м году жизни. Олейников получил известность как создатель и актер программы "Городок", которую он запустил в 1993 году вместе с Юрием Стояновым.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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