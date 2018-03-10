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    Илья Лысенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Бутылки пива. Архивное фото
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    По сообщению Министерства обороны, ситуация с дисциплиной и, в частности, с употреблением алкогольных напитков в Вооруженных силах остается актуальной. Волонтер Илья Лысенко высказал мнение о причинах низкой дисциплины и употребления алкоголя в армии.
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    Одни бойцы из зоны АТО увозят награды и уважение, а кто-то остается незамеченным и забирает оружие, которое позволит в своем населенном пункте показывать свой статус, отметил волонтер Илья Лысенко ("Хоттабыч").
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