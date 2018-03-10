Согласно документу, планируется проведение Совета глав государств СНГ в октябре, Совета глав правительств СНГ в мае, Совета министров иностранных дел в октябре и экономического Совета СНГ - в сентябре.
Эту коллекцию работ Кабакова в течение двух десятилетий собирал американский коллекционер Джон Л. Стюарт. Сумма сделки не разглашается, но по оценкам экспертов, она составляет порядка 60 миллионов долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.