Апелляционный суд Киевской области вслед за Бориспольским судом отказал прокуратуре в аресте Ильи Юрова. Прокуратура обжаловала это решение. В РФ сообщили, что Запрос об экстрадиции Юрова еще не рассмотрен украинской стороной.
Бориспольский суд в Киевской области мотивировал свой отказ "невозможностью подтвердить личность Юрова, поскольку номер его кипрского паспорта не совпадает с номером, указанным в розыскной карточке Интерпола".
Как рассказал РИА Новости помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, в субботу была ситуация, когда задержали гражданина, который находился в розыске Интерпола, однако фамилию его не называют.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".