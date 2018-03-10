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    Илья Юров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Илья Юров
    РФ направила Киеву запрос об экстрадиции экс-совладельца банка "Траст"
    13:51 14.12.2016
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    Апелляционный суд Киевской области вслед за Бориспольским судом отказал прокуратуре в аресте Ильи Юрова. Прокуратура обжаловала это решение. В РФ сообщили, что Запрос об экстрадиции Юрова еще не рассмотрен украинской стороной.
    Илья Юров
    Суд рассмотрит дело экс-совладельца банка "Траст" 5 декабря
    03:59 02.12.2016
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    По информации канцелярии суда, заседание по поводу рассмотрения апелляции прокуратуры на отказ в аресте бывшего совладельца российского банка "Траст" Ильи Юрова перенесено на 5 декабря на 9.30.
    Илья Юров
    Прокуратура обжаловала отказ в аресте экс-совладельца банка "Траст"
    10:59 29.11.2016
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    Как сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ведомства, прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции об отказе в аресте экс-совладельца банка "Траст" Ильи Юрова.
    Илья Юров
    Прокуратура обжалует отказ в аресте экс-совладельца банка "Траст"
    12:26 24.11.2016
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    В прокуратуре Киевской области сообщили, что ведомство будет подавать апелляцию на решение суда об отказе в аресте бывшего совладельца банка "Траст" Ильи Юрова.
    Илья Юров
    Суд отказался арестовать экс-совладельца российского банка "Траст"
    17:38 23.11.2016
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    Бориспольский суд в Киевской области мотивировал свой отказ "невозможностью подтвердить личность Юрова, поскольку номер его кипрского паспорта не совпадает с номером, указанным в розыскной карточке Интерпола".
    Илья Юров
    Интерпол подтвердил задержание в Киеве экс-главы российского банка
    10:00 23.11.2016
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    Генпрокуратура РФ после получения сообщения о задержании в Киеве бывшего главы банка "Траст", объявленного в международный розыск по делу о растрате, готовит запрос украинской стороне о его выдаче.
    Илья Юров
    Госпогранслужба не подтвердила задержание экс-главы банка "Траст"
    22:13 22.11.2016
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    Как рассказал РИА Новости помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, в субботу была ситуация, когда задержали гражданина, который находился в розыске Интерпола, однако фамилию его не называют.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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