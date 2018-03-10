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    Икер Касильяс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Вратарь сборной Испании Икер Касильяс
    Касильяс может перейти из "Порту" в "Марсель" - СМИ
    04:40 28.12.2016
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    По предварительной информации, в услугах экс-вратаря мадридского "Реала" заинтересован новый спортивный директор "Марселя" Андони Субисаррета, который на протяжении пяти лет занимал аналогичную должность в "Барселоне".
    Вратарь сборной Испании Икер Касильяс
    Вратарь "Порту" Касильяс побил рекорд по количеству "сухих" матчей в ЛЧ
    14:21 21.10.2015
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    Ранее обладателем рекорда был Эдвин ван дер Сар. Вместе с тем, ближайшим преследователем испанца являются на сегодня Виктор Вальдес, Петр Чех и Джанлуиджи Буффон.
    Вратарь Икер Касильяс. Архивное фото
    "Порту" должен был выигрывать у "Динамо" в матче ЛЧ - Касильяс
    00:54 17.09.2015
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    "Порту" в среду в своем стартовом матче группы G сыграл в Киеве с "Динамо" вничью - 2:2. Счет усилиями Олега Гусева на 20-й минуте матча открыли хозяева.
    Икер Касильяс. Архивное фото
    Мадридский "Реал" сообщил о переходе Касильяса в "Порту"
    02:10 12.07.2015
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    Касильяс всю свою карьеру провел в мадридском "Реале". В 1990-1998 годах он выступал за молодежную команду "сливочных", а с 1998 года до последнего времени — за основную.
    Икер Касильяс. Архивное фото
    Касильяс установил рекорд ЛЧ по количеству "сухих" матчей
    02:58 23.04.2015
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    Испанский голкипер не пропустил в 52-й встрече турнира, установив новый рекорд Лиги чемпионов. При этом Касильяс отыграл полностью лишь 50 из 52 матчей. Предыдущий рекорд принадлежал голландцу Эдвину ван дер Сару.
    Вратарь сборной Испании Икер Касильяс
    Касильяс извинился перед болельщиками за провал Испании на ЧМ
    11:24 19.06.2014
    69Чемпионат мира по футболу 2014
    Вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс принес извинения болельщикам за выступление команды на чемпионате мира по футболу в Бразилии.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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