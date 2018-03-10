По предварительной информации, в услугах экс-вратаря мадридского "Реала" заинтересован новый спортивный директор "Марселя" Андони Субисаррета, который на протяжении пяти лет занимал аналогичную должность в "Барселоне".
Испанский голкипер не пропустил в 52-й встрече турнира, установив новый рекорд Лиги чемпионов. При этом Касильяс отыграл полностью лишь 50 из 52 матчей. Предыдущий рекорд принадлежал голландцу Эдвину ван дер Сару.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.