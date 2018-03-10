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    Игорь Завадский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Игорь Завадский. Архивное фото
    Музыкант-педофил? Соцсети вскипели после освобождения Завадского
    15:21 14.06.2016
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    Накануне вышел на свободу известный аккордеонист Игорь Завадский. Более четырех лет артист провел за решеткой из-за обвинений в растлении несовершеннолетних. Что изменилось теперь, и как отреагировали на освобождение музыканта в соцсетях?
    Игорь Завадский. Архивное фото
    Аккордеонист Завадский раскрыл подробности своего выхода на свободу
    23:23 13.06.2016
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    Завадского освободили по поручительству Евгения Захарова, Николая Княжицкого и Раисы Недашковской. После освобождения они отметили событие в одном из кафе Подола.
    Игорь Завадский
    Аккордеонист Завадский, обвиняемый в педофилии, отпущен на поруки
    14:34 13.06.2016
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    Народный депутат Николай Княжицкий сообщил, что известный аккордеонист Игорь Завадский, которого обвиняли в 11 эпизодах растления малолетних, выпущен на поруки.
    Аккордеонист Игорь Завадский с ребенком. Архивное фото
    Суд отменил приговор обвиняемому в педофилии аккордеонисту Завадскому - СМИ
    18:20 20.04.2016
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    В деле против известного украинского аккордеониста были обнаружены серьезные нарушения в первой инстанции, в частности, была неправильная работа следователей со свидетелями, сообщают СМИ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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