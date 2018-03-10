Эксперт подакцизных товаров Игорь Товкач в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что ниша табачных изделий на рынке не будет долго оставаться пустой из-за дефицита, в связи с чем увеличится количество контрабанды.
Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач в эфире "ГС" подверг сомнению необходимость приватизации государственного предприятии "Укрспирт". Он считает, что в этом решении Кабмина нет логики.
Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач в эфире "ГС" отметил, что суррогатный алкоголь слишком доступен в Украине: его легко купить, а стоимость в три раза дешевле, чем легальных спиртных напитков.
Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач в эфире ГС" прокомментировал инициативу Киевсовета о запрете продажи алкогольных напитков в ночное время и заявил, что это решение не имеет обязательной силы.
Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что, не смотря на запрет Киевсовета на продажу спиртного после 23:00, желающие все равно смогут найти, где его можно купить.
Рада проголосовала за очередное повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Принятый законопроект прокомментировали первый замглавы налогового комитета ВР Андрей Журжий и эксперт Игорь Товкач.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".