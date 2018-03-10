наверх
10.03.201809:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Игорь Товкач

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Сигарета
    Дефицит сигарет приведет к контрабанде из ДНР и ЛНР - эксперт
    02:48 20.04.2017
    834
    Эксперт подакцизных товаров Игорь Товкач в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что ниша табачных изделий на рынке не будет долго оставаться пустой из-за дефицита, в связи с чем увеличится количество контрабанды.
    Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.
    Подорожание водки и реакция на теневом рынке алкоголя
    18:41 15.01.2017
    1017
    Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач заявил в эфире "ГС", что нелегальный рынок алкоголя в Украине еще больше увеличится в 2017-ом году.
    Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.
    Приватизация "Укрспирта": покупатели на "лакомый кусок" найдутся – эксперт
    19:54 16.11.2016
    191
    Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач в эфире "ГС" подверг сомнению необходимость приватизации государственного предприятии "Укрспирт". Он считает, что в этом решении Кабмина нет логики.
    Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.
    Алкоголь подорожал вдвое: нужное, но запоздалое решение - эксперт
    08:47 11.11.2016
    1228
    Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач в эфире "ГС" прокомментировал, почему повышение цен на алкоголь необходимо, и каким образом это поможет снизить количества суррогата.
    Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.
    Отследить пути "левого" алкоголя невозможно - эксперт
    12:07 04.10.2016
    347Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач в эфире "ГС" отметил, что суррогатный алкоголь слишком доступен в Украине: его легко купить, а стоимость в три раза дешевле, чем легальных спиртных напитков.
    Бутылки пива. Архивное фото
    Товкач: запрет на продажу спиртного ночью - незаконный
    18:14 23.09.2016
    347
    Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач в эфире ГС" прокомментировал инициативу Киевсовета о запрете продажи алкогольных напитков в ночное время и заявил, что это решение не имеет обязательной силы.
    Бутылки с вином. Архивное фото
    Товкач: больше 50% алкогольного рынка находится в тени
    14:34 23.09.2016
    89Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что, не смотря на запрет Киевсовета на продажу спиртного после 23:00, желающие все равно смогут найти, где его можно купить.
    Алкоголь
    Государственные заводы производят более 31% нелегального спирта — эксперт
    14:48 19.08.2016
    87
    По мнению аналитика рынка алкогольных напитков Игоря Товкача, повышение цен на спиртные напитки со стороны государства может привести к тому, что часть предприятий уйдут в тень.
    Алкоголь
    Объемы рынка нелегального алкоголя уже перевалили за 50% - Товкач
    17:39 14.08.2016
    595
    Независимый аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал, почему Министерство экономического развития предлагает увеличить стоимость алкоголя.
    Продажа алкоголя. Архивное фото
    Доля теневого оборота алкоголя достигла астрономических цифр – Товкач
    15:20 16.07.2016
    833
    Эксперт Игорь Товкач считает, что лишь несколько предприятий в структуре "Укрспирта" производят легальный спирт, остальные - не работают на легальный рынок.
    Производство водки
    Подарок стране: новые акцизы на алкоголь и табак к Новому году
    08:27 25.12.2015
    2575
    Рада проголосовала за очередное повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Принятый законопроект прокомментировали первый замглавы налогового комитета ВР Андрей Журжий и эксперт Игорь Товкач.
    Пиво. Архивное фото
    У пивной отрасли может появиться шанс работать легально - эксперт
    05:58 17.07.2015
    220
    Депутаты приняли за основу законопроект, отменяющий необходимость получения лицензийна производство пива, аттестации производства, сертификации и подтверждения соответствия продукции.
    Пивоваренный завод
    Пиво – снова не алкоголь: чего ждать от очередной "пивной" реформы
    10:43 16.07.2015
    2441
    Если депутаты утвердят во втором чтении законопроект об отмене лицензий для производителей пива, пивовары смогут работать легально. При этом в настоящее время условия для ведения их бизнеса плачевны.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги

    Персоны