Экс-глава СБУ Игорь Смешко прокомментировал причины нестабильности Верховной Рады: "Если две головы коллективно отказываются от ответственности, но кулуарно договариваются о разделе сфер влияния и экономических интересов, тогда получается бардак."
Президент Украины Петр Порошенко создает комитет по вопросам разведывательной деятельности, часть пунктов указа засекречены. О новом комитете рассказывает эксперт по вопросам конкурентной разведки Дмитрий Золотухин.
В рамках создаваемой Национальной разведывательной программы предстоит собрать воедино службы, отвечающие за контроль телекоммуникаций, отвечает глава Комитета по вопросам разведки при президенте Украины.
"Будет создана Национальная разведывательная программа. Это документ максимального уровня секретности", - сообщил глава Комитета по вопросам разведки при президенте Игорь Смешко еженедельнику "Зеркало недели".
Президент Петр Порошенко в среду назначил экс-начальника СБУ Игоря Смешко своим советником и утвердил его в должности главы новосозданного комитета по вопросам разведки. Ниже приводится биографическая справка.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".