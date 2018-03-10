наверх
10.03.201809:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Игорь Смешко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Игорь Смешко
    У Украины нет шансов войти в НАТО - экс-глава СБУ
    09:52 05.07.2016
    626АТО: в предчувствии военного положения.
    По мнению Игоря Смешко, "Украина, к сожалению, была последним романтиком Европы". Он добавил, что в настоящее время перспективы вступления в НАТО очень малы.
    Смешко: невозможно существование двух вертикалей: президента и премьер-министра. Видео
    Невозможно существование двух вертикалей: президента и премьер-министра - Смешко 
    22:41 27.11.2015
    215Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    Экс-глава СБУ Игорь Смешко прокомментировал причины нестабильности Верховной Рады: "Если две головы коллективно отказываются от ответственности, но кулуарно договариваются о разделе сфер влияния и экономических интересов, тогда получается бардак."
    Александр Кихтенко. Архивное фото
    Увольнение Кихтенко: новый губернатор должен быть "как Москаль"
    15:46 11.06.2015
    1861Год президента Порошенко
    Непоследовательная политика Александра Кихтенко, а также заявления, которые идут в разрез с риторикой президента Украины Петра Порошенко, заставили последнего провести ротацию в проблемном регионе.
    Петр Порошенко в Житомирской области
    Ответственный за разведку должен говорить президенту неприятные вещи – эксперт
    13:02 02.02.2015
    1308
    Президент Украины Петр Порошенко создает комитет по вопросам разведывательной деятельности, часть пунктов указа засекречены. О новом комитете рассказывает эксперт по вопросам конкурентной разведки Дмитрий Золотухин.
    Игорь Смешко
    В Украине создадут службу для ведения радиотехнической разведки
    05:20 20.10.2014
    2130
    В рамках создаваемой Национальной разведывательной программы предстоит собрать воедино службы, отвечающие за контроль телекоммуникаций, отвечает глава Комитета по вопросам разведки при президенте Украины.
    Игорь Смешко
    В Украине создадут программу по реорганизации разведслужб
    11:01 18.10.2014
    94Украина. Политический кризис
    "Будет создана Национальная разведывательная программа. Это документ максимального уровня секретности", - сообщил глава Комитета по вопросам разведки при президенте Игорь Смешко еженедельнику "Зеркало недели".
    Президент Петр Порошенко
    Милицейское генерал-губернаторство Украины и Порошенко
    09:20 15.10.2014
    746
    Обозреватель Александр Матюшенко считает, что Петр Порошенко не готов к должности президента, так как у него нет команды.
    Игорь Смешко
    Неэффективность разведки исправит Смешко – эксперт
    13:59 09.10.2014
    359
    Основная задача Комитета − подготовка предложений президенту по руководству, координации и контролю за деятельностью разведывательных органов. По словам Игоря Смешко, сейчас эта система не работает.
    Договор
    Таруту на посту главы Донецкой ОГА может сменить генерал Кихтенко - СМИ
    10:00 09.10.2014
    715
    Петр Порошенко активно рассматривает кандидатуры на пост губернатора Донецкой области. Наиболее вероятный кандидат - первый номер партии "Сила и честь" Игоря Смешко.
    Игорь Смешко
    Игорь Смешко. Справка
    17:54 08.10.2014
    1050
    Президент Петр Порошенко в среду назначил экс-начальника СБУ Игоря Смешко своим советником и утвердил его в должности главы новосозданного комитета по вопросам разведки. Ниже приводится биографическая справка.
    Игорь Смешко
    Порошенко создал комитет по внешней разведке, его возглавит Смешко
    14:11 08.10.2014
    388Кадровые назначения Порошенко
    Сам комитет станет структурным подразделением аппарата Совета национальной безопасности и обороны.
    Игорь Смешко
    Экс-глава СБУ Смешко стал советником Порошенко
    12:44 08.10.2014
    62
    По данным открытых источников, Смешко в середине 2000-х годов возглавлял Службу безопасности Украины, позднее он был уволен в звании генерал-полковника и возглавил политическую партию "Сила и честь".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги

    Персоны

    Организации