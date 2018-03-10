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    Игорь Остапчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Гречка. Архивное фото
    Гречка в Украине до конца месяца вновь подорожает - эксперт
    00:30 10.11.2015
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    Несмотря на тенденции к снижению производства гречки, что ведет к ее подорожанию, эксперты отмечают, что если крупа слишком поднимется в цене, то это приведет к спаду спроса на нее.
    Овощи
    В следующем году Украину ожидают проблемы в аграрной отрасли - эксперт
    20:29 07.11.2015
    2176Экономический кризис
    По словам эксперта, нынешний, 2015 год выдался еще более или менее удачным для аграрной отрасли, поэтому и не произошло существенного подорожания продуктов питания.
    Блюдо национальной украинской кухни
    Бунт пустых кастрюль, или Украинский борщ как роскошь
    17:25 07.11.2015
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    Выращивать овощи в Украине стало делом убыточным. Пытаясь выжить, аграрии резко взвинтили цены на овощи нового урожая. Эксперты аграрного рынка утверждают, что цены на отечественные продукты будут расти и дальше.
    Ажиотаж в продуктовых магазинах Львова
    Украина на глазах из житницы превращается в нищенку: все будет дорожать
    11:09 29.03.2015
    2476Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Разница между оптовой и розничной ценой на некоторые товары выросла больше чем на 50%. В дальнейшем многое будет зависеть от того, удастся ли НБУ удержать курс гривны.
    Пресс-центр
    Продукты дорожают. Батон становится "золотым" - пресс-конференция
    12:00 26.03.2015
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    В четверг, 26 марта, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Институтская, 28-А) состоится пресс-конференция на тему: "Продукты дорожают. Батон становится "золотым".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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