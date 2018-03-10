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    Игорь Мартынов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Игорь Мартынов
    Задержан подконтрольный ДНР мэр Донецка - СМИ
    01:58 05.04.2016
    5086Бойко, Ахметов и план Порошенко по Донбассу.
    Официального подтверждения информации о задержании Игоря Мартынова на данный момент нет. Вместе с тем формально мэром Донецка остается Александр Лукьянченко, покинувший город в 2014 году.
    59-я средняя школа Киевского района Донецка
    Донецк. Снова в школу, снова боимся обстрелов
    14:21 25.08.2015
    1512День знаний в Украине - 2015
    Новый учебный год в Донецке должен начаться по графику, 1 сентября. Местные власти пока не намерены переносить праздник "первого звонка" на более поздние сроки и повсеместно устанавливать дистанционную форму обучения.
    Рынок в Донецке после обстрела
    Четыре мирных жителя погибли, 36 ранены при обстрелах Донецка 3 июня - ДНР
    09:59 04.06.2015
    218Обстрелы на Донбассе
    Как сообщил глава администрации города Игорь Мартынов, четверо погибших, 36 раненых — это все мирные жители. В среду власти Донецка дали объявление о сборе крови для раненых, потому что их очень много.
    Линия разграничения в Донецкой области
    Жителей Старомихайловки вывозят в Донецк из-за обстрелов
    10:35 03.06.2015
    1690Донбасс. Замороженный конфликт
    Согласно данным главы донецкой администрации, зафиксировано 10 попаданий в жилые дома.Обстрел ведется со стороны Красногоровки. Утром пострадавших среди мирных жителей не было.
    Разрушенный мост возле донецкого аэропорта. Архивное фото
    Экстренные службы Донецка блокированы мощными обстрелами - мэр
    00:40 03.05.2015
    230Донбасс. Переговоры Путин - Керри - Лавров.
    Как заявил назначенный самопровозглашенной ДНР мэр Донецка Игорь Мартынов, от жителей Киевского района уже поступают данные о разрушениях. Однако пока не ясен их масштаб.
    Ветеран ВОВ. Архивное фото
    Парад Победы в Донецке пройдет с участием порядка 150 ветеранов ВОВ - мэр
    09:18 02.05.2015
    652День Победы. Ветераны ВОВ - ветераны ОУН-УПА
    Мэр Донецка Игорь Мартынов сообщил, что на параде Победы ветераны будут находиться на центральной трибуне вместе с главой ДНР Александром Захарченко.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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