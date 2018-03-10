Новый учебный год в Донецке должен начаться по графику, 1 сентября. Местные власти пока не намерены переносить праздник "первого звонка" на более поздние сроки и повсеместно устанавливать дистанционную форму обучения.
Как сообщил глава администрации города Игорь Мартынов, четверо погибших, 36 раненых — это все мирные жители. В среду власти Донецка дали объявление о сборе крови для раненых, потому что их очень много.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.