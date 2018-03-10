Как отметил Игорь Ляшенко, банкиры согласны конвертировать по нынешним ставкам и подарить 25% кредита заемщику, но не сразу, а только после того как будут выплачены 75%, при этом выплачены без срывов и нарушений договора и только тогда заемщик получит скидку в 25%.
Банкиры разработали свою версию законопроекта о реструктуризации валютных кредитов. По мнению экспертов, депутаты даже не будут рассматривать документ, так как в нем учтены интересы кредиторов, а не заемщиков.
Раньше Международный валютный фонд противился не столько самой конвертации валютных кредитов, сколько вмешательству государства в этот процесс, считает руководитель Исследовательского центра "Рейтинг ТОП-100" Игорь Ляшенко.
В НБУ предложили признавать платежеспособными даже те банки, которые ухудшили свои показатели из-за колебания курса валют. Руководитель Исследовательского центра "Рейтинг ТОП-100" Игорь Ляшенко рассказал о том, какие цели преследует нацрегулятор.
Нацбанк выразил готовность смягчить существующие на сегодня валютные ограничения. Тем временем раскручивающийся из-за скачков курса доллара маховик инфляции угрожает похоронить отечественную экономику.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.