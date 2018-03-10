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Как отметил Игорь Ляшенко, банкиры согласны конвертировать по нынешним ставкам и подарить 25% кредита заемщику, но не сразу, а только после того как будут выплачены 75%, при этом выплачены без срывов и нарушений договора и только тогда заемщик получит скидку в 25%.