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    Игорь Ляшенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Доллары и гривны
    Эксперт рассказал о законопроекте по конвертации валютных кредитов
    15:25 07.10.2015
    356Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Как отметил Игорь Ляшенко, банкиры согласны конвертировать по нынешним ставкам и подарить 25% кредита заемщику, но не сразу, а только после того как будут выплачены 75%, при этом выплачены без срывов и нарушений договора и только тогда заемщик получит скидку в 25%.
    Доллары и гривны
    Тупик реструктуризации валютных кредитов. Новый закон не дойдет до ВР - эксперт
    12:44 07.10.2015
    852Украина в ожидании новых траншей МВФ.
    Банкиры разработали свою версию законопроекта о реструктуризации валютных кредитов. По мнению экспертов, депутаты даже не будут рассматривать документ, так как в нем учтены интересы кредиторов, а не заемщиков.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    МВФ поддержит конвертацию валютных кредитов на условиях банкиров - эксперт
    11:03 07.10.2015
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    Раньше Международный валютный фонд противился не столько самой конвертации валютных кредитов, сколько вмешательству государства в этот процесс, считает руководитель Исследовательского центра "Рейтинг ТОП-100" Игорь Ляшенко.
    Нацбанк Украины
    Банковский закон джунглей. Эксперт о выживающих банках и колебаниях курса
    15:02 10.09.2015
    354Экономический кризис
    В НБУ предложили признавать платежеспособными даже те банки, которые ухудшили свои показатели из-за колебания курса валют. Руководитель Исследовательского центра "Рейтинг ТОП-100" Игорь Ляшенко рассказал о том, какие цели преследует нацрегулятор.
    Деньги
    Обвала гривны не будет - эксперт
    11:16 10.09.2015
    605Экономический кризис
    Причин для значительного изменения курса гривны нет, считает Игорь Ляшенко. По его мнению, возможны колебания курса национальной валюты в пределах плюс-минус 1-1,5 гривны относительно доллара.
    Гривны
    К обвалу гривны подготовиться невозможно - эксперт
    10:01 10.09.2015
    1010Экономический кризис
    Нацбанк помогает банкам рефинансированием, чтобы они смогли перекрыть проблемы с депозитами, но проблемы из-за колебаний курса они должны решать сами, рассказал эксперт Игорь Ляшенко.
    Экономика. Архивное фото
    Украину ждет новая беда - неконтролируемая инфляция
    09:51 16.04.2015
    1609Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Нацбанк выразил готовность смягчить существующие на сегодня валютные ограничения. Тем временем раскручивающийся из-за скачков курса доллара маховик инфляции угрожает похоронить отечественную экономику.
    Обмен валют
    Нацбанк должен снять все ограничения на покупку валюты - эксперт
    07:34 22.03.2015
    3116Кредит МВФ и кризис в Украине.
    Предоставление документов при покупке валюты на сегодня превратилось в фикцию, сейчас достаточно показать даже документ соседа в очереди. Поэтому Верховная Рада ликвидировала ненужное требование.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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