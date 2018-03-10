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    Игорь Козий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Игорь Козий
    Военный эксперт: Кабмин создает для страны угрозы. Вот новая
    10:54 26.01.2018
    721
    По словам военного эксперта Института евроатлантического сотрудничества, как расходуется уплаченный украинцами в бюджет военный сбор, можно только догадываться.
    Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
    У Польши нет средств для вооружения ВСУ - Козий
    16:53 19.07.2016
    1573
    По словам эксперта Игоря Козия, заявление об инвестициях в развитие ВСУ означает помощь в создании технологий, участие в совместных проектах, а не предоставление нового вооружения.
    Ситуация в прифронтовой Авдеевке
    Донбасс: выборы и фальсификация
    15:05 23.05.2016
    825"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    На каждом избирательном участке на Донбассе должно быть хотя бы по несколько представителей от миссии ОБСЕ, считает эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Украина не может самостоятельно обеспечить нацбезопасность – эксперт
    13:37 19.05.2016
    432
    В США утвердили военный бюджет, 150 миллионов долларов из которого предусмотрены для Украины. Военный эксперт Игорь Козий считает, что Украине такая помощь необходима.
    Флаг крымских татар
    Уже скоро. Эксперт о создании крымскотатарского батальона
    13:36 25.04.2016
    1805
    Создание подразделений по национальным признакам не должно носить какого-то системного и серьезного подхода. Об этом заявил военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
    Украинские военные
    Осенний призыв и мобилизация. Комментарии военного эксперта
    19:03 30.09.2015
    6084Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Во время осеннего призыва срочниками станут около 11 тысяч украинцев. Эксперт по военным вопросам Игорь Козий отмечает, что мобилизация уже не происходит в рамках аварийной ситуации, но о качественном взаимодействии ведомств говорить не приходится.
    Украинские военные. Архивное фото
    Тыловики не получат статус участника боевых действий
    06:40 11.06.2015
    364Обстрелы на Донбассе
    Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разработал план, согласно которому будет проводиться автоматическое предоставление статуса участника боевых действий.
    Украинские военные в Благодатном близ Дебальцево
    Как обеспечить правопорядок в зоне АТО. Мнение военного эксперта
    09:29 05.03.2015
    763Донбасс - мир?
    Эксперт по военным вопросам Игорь Козий посоветовал правозащитникам ввести так называемого омбудсмена для военнослужащих, который есть в Германии и в других европейских странах.
    Ополченец в Донецкой области
    Действия неконтролируемых групп могут сорвать перемирие в Донбассе – эксперт
    12:44 16.02.2015
    741После 15 февраля - мир или война
    По мнению политолога Алексея Якубина, "нормандская четверка" - лидеры Украины, Франции, Германии и России, не хотят акцентировать на том, что минские договоренности срываются.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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