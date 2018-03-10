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    Игорь Котвицкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Депутат от Народного фронта Игорь Котвицкий
    Покушение или хулиганство? Харьковчане о нападении на нардепа Котвицкого
    18:29 06.12.2016
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    Харьковчане скептически отнеслись к нападению на жилье народного депутата Игоря Котвицкого и к квалификации случившегося правоохранителями.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Депутат Лещенко опубликовал компромат на Авакова
    15:48 25.09.2015
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    Нардеп объяснил, что на самом деле нардеп Котвицкий, который известен как "кошелек" Авакова, вывел $40 млн на счет офшорной компании с Панамы.
    Депутат от Народного фронта Игорь Котвицкий
    Депутат Рады задекларировал 970 миллионов гривен доходов - СМИ
    18:08 15.09.2015
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    По информации, обнародованной СМИ, благодаря упомянутому почти миллиарду в декларации, народный депутат от "Народного фронта" стал официально самым богатым в парламенте.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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