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    Игорь Долгов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Игорь Долгов. Архивное фото
    Порошенко назначил экс-замминистра обороны Долгова послом в Грузии
    11:36 03.02.2017
    116
    Сообщается, что кабинет министров Украины в среду уволил Игоря Долгова с должности замминистра обороны по собственному желанию. Должность Долгов занимал с мая 2015 года.
    Игорь Долгов. Архивное фото
    Украина ожидает старта двух программ по сотрудничеству с НАТО в сентябре - МО
    15:33 17.09.2015
    75АТО: в предчувствии военного положения.
    Согласно информации, первый проект - в сфере разминирования. Другая программа будет касаться развития способности украинской стороны в сфере стратегических коммуникаций.
    Степан Полторак
    Полторак поедет в США 24-25 сентября договариваться о помощи - МО
    14:50 17.09.2015
    111Немирное перемирие на Донбассе.
    Как сообщил заместитель министра обороны по вопросам евроинтеграции Украины Игорь Долгов, в ходе визита глава оборонного ведомства намерен встретиться с главой Минобороны США и рядом других высокопоставленных чиновников.
    Военные учения. Архивное фото
    Военные учения Saber Guardian / Rapid Trident 2015 начинаются в Украине
    00:58 20.07.2015
    390
    Ежегодные учения Saber Guardian/Rapid Trident на территории Украины проходят с участием подразделений Украины, США и ряда других стран НАТО и бывшего СССР. В 2014 году в них приняли участие около 1,3 тысячи военных.
    Десантники армии США в аэропорту Львова
    Военные учения НАТО с участием США пройдут под Львовом в конце июля
    17:10 09.07.2015
    175
    Сообщается, что "с украинской стороны будут принимать участие 800 военнослужащих, приблизительно такая же численность военных будет и от других стран".
    Учения по тактической медицине на полигоне под Житомиром
    Шведские инструкторы в сентябре будут обучать военных Украины медпомощи
    16:53 09.07.2015
    67Демилитаризация Донбасса
    Как сообщил Игорь Долгов, "уже в сентябре начнутся тренировки, шведские инструкторы будут готовить украинских военнослужащих по вопросам неотложной медицинской помощи на поле боя".
    Учения по тактической медицине на полигоне под Житомиром
    Перестроить Вооруженные силы только за счет НАТО не получится - МО
    21:04 21.06.2015
    706НАТО: надо или не надо?
    По словам Долгова, надо понимать, что трастовые фонды - это пилотные проекты. Также замминистра обороны отметил: чтобы научиться соответствовать стандартам Альянса, нам нужны модели.
    Игорь Долгов. Архивное фото
    Глава миссии Украины при НАТО назначен замминистра обороны по евроинтеграции
    14:03 18.05.2015
    202
    Долгов является руководителем миссии Украины при НАТО с 2010 года, а также послом Украины в Бельгии и Люксембурге (по совместительству). Распоряжение было обнародовано в понедельник.
    Украина-НАТО
    Об участии НАТО в урегулировании в Донбассе "разговор не идет" - посол
    16:37 05.03.2015
    108Донбасс - мир?
    Посол Украины при НАТО Игорь Долгов отмечает, что минские договоренности хоть и с препятствиями, но дают эффект: уже снизилось количество потерь со стороны Вооруженных сил Украины и среди гражданского населения.
    Боевики в Донецке. Архивное фото
    Хроника 26 января: режим ЧС в Донбассе, заседание Совбеза ООН по Украине
    09:34 27.01.2015
    1333
    Накануне Кабмин ввел режим повышенной готовности в стране, а также режим чрезвычайной ситуации на Донбассе. Кроме того Украина запросила дополнительную военную помощь у НАТО.
    Украина-НАТО
    Украина запросила дополнительную военную помощь у НАТО - посол
    17:43 26.01.2015
    2005Будет ли мир на Донбассе?
    Посол Украины при НАТО заявил, что продолжает сотрудничество со странами-членами НАТО. Украина просит военную помощь, однако партнеры не будут представлять летальное оружие для ВСУ.
    Украина-НАТО
    Киев призывает созвать экстренное заседание комиссии Украина-НАТО
    14:55 25.01.2015
    309Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Согласно информации, миссия Украины при НАТО активировала механизм кризисных консультаций с альянсом в соответствии с Хартией об особом партнерстве между Украиной и НАТО.
    Гуманитарная помощь для бойцов АТО из Канады
    Канада передала Украине 42 контейнера с военным имуществом
    16:21 11.01.2015
    651
    Ранее министр национальной обороны Канады Роберт Николсон заявил, что предоставление вооружений Украине возможно только при консенсусе всех стран НАТО по этому вопросу.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    Украина не просит летального оружия у НАТО - посол
    21:56 02.12.2014
    145Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Украина постоянно обсуждает эти вопросы в двустороннем формате со странами-членами альянса.
    Штаб-квартира НАТО
    Киев хочет с помощью НАТО создать новую концепцию нацбезопасности - посол
    18:16 23.09.2014
    55НАТО: надо или не надо?
    По словам посла, это очень важно, потому что без базовых определений очень трудно реформировать армию.
    Военнослужащие ВС Украины. Архивное фото
    НАТО примет решение по фондах помощи армии Украины, надеется постпред
    12:30 04.09.2014
    132НАТО: надо или не надо?
    Во время саммита в Уэльсе лидеры стран-участниц альянса объявят о намерениях сделать определенные взносы в фонды помощи Украине или возглавить их, сказал посол при НАТО Долгов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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