Как сообщил заместитель министра обороны по вопросам евроинтеграции Украины Игорь Долгов, в ходе визита глава оборонного ведомства намерен встретиться с главой Минобороны США и рядом других высокопоставленных чиновников.
Ежегодные учения Saber Guardian/Rapid Trident на территории Украины проходят с участием подразделений Украины, США и ряда других стран НАТО и бывшего СССР. В 2014 году в них приняли участие около 1,3 тысячи военных.
Посол Украины при НАТО Игорь Долгов отмечает, что минские договоренности хоть и с препятствиями, но дают эффект: уже снизилось количество потерь со стороны Вооруженных сил Украины и среди гражданского населения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".