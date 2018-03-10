С первого апреля правительство РФ продлило на второй квартал действие так называемой "зимней скидки" в размере 100 долларов. С учетом падения цен на нефть "Нафтогаз" может рассчитывать на цену российского газа в районе 250-280 долларов за тысячу кубов.
Минэнерго вместе с Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами обсуждают механизмы кредитования закачки газа на летний период, сказал заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Диденко.
Согласно сообщаению министерства энергетики и угольной промышленности, в Брюсселе состоялись консультации Украины и ЕС по "зимнему пакету" поставок российского газа в Украину и по возможности переговоров относительно "лентнего пакета".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.