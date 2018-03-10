наверх
10.03.201815:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Игорь Диденко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    Один из заместителей Демчишина ушел в отставку
    12:11 08.12.2015
    231
    Как уточнил Игорь Диденко, мнистр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин удовлетворил его прошение и направил документы в Кабмин.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Сложные поставки. Скидка на газ как путь к компромиссу
    12:57 01.04.2015
    2374Газ из РФ. "Летний пакет"
    С первого апреля правительство РФ продлило на второй квартал действие так называемой "зимней скидки" в размере 100 долларов. С учетом падения цен на нефть "Нафтогаз" может рассчитывать на цену российского газа в районе 250-280 долларов за тысячу кубов.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украина ведет переговоры о кредитах для закачки газа - Минэнерго
    19:26 31.03.2015
    235Газ из РФ. "Летний пакет"
    Минэнерго вместе с Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами обсуждают механизмы кредитования закачки газа на летний период, сказал заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Диденко.
    Компрессорная станция
    Минэнерго обсудило с ЕС консультации с РФ по поставкам газа в летний период
    16:22 30.01.2015
    309Украина в тисках энергозависимости
    Согласно сообщаению министерства энергетики и угольной промышленности, в Брюсселе состоялись консультации Украины и ЕС по "зимнему пакету" поставок российского газа в Украину и по возможности переговоров относительно "лентнего пакета".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
    0
    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
    Все теги

    Организации