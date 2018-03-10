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    Игорь Демин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Здание нефтегазовой компании Роснефть
    "Роснефть" возобновила поставки дизтоплива в Украину
    15:12 15.03.2017
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    План прокачки на март в этом направлении составляет 140 тысяч тонн. Игорь Демин также отметил, что поставки нефтепродуктов в Белоруссию по трубопроводу российские компании не осуществляют.
    Резервуар Транснефть. Архивное фото
    Российская "Транснефть" приостановит поставки нефтепродуктов в Украину
    02:30 10.09.2016
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    Советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что решение было принято "в целях обеспечения законодательства России в области экспортного контроля".
    Нефтяной комплекс Транснефть. Архивное фото
    Ровенский суд подтвердил право "Транснефти" на топливо в украинской "трубе"
    12:48 29.05.2015
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    В удовлетворении апелляционной жалобы заместителя прокурора Ровенской области отказано, определение суда первой инстанции оставлено без изменения.
    ТРАНСНЕФТЬ
    В "Транснефти" подсчитали ущерб от экспроприации топлива в трубе в Украине
    11:10 18.03.2015
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    По словам советника президента "Транснефти" Игоря Демина, в нефтепродуктопроводе "Самара - Западное направление" находится 98 тысяч тонн дизтоплива Евро-3 на сумму примерно 40 миллионов долларов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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